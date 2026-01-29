Никогда не выбрасывайте старые газеты: как необычно их использовать

Садовник призвал людей хранить старые газеты и любой картон, поскольку их можно использовать для подготовки садовых цветов к весне.

Так, Саймон Акеройд посоветовал не выбрасывать их, поскольку они могут стать отличным способом стимулировать рост ростков растений, прежде чем наступит время выносить их на улицу. И вы можете начать делать это уже сейчас, пишет Express.

Также специалист поделился, как можно превратить эти газеты или картонные листы в горшки для растений, используя предметы, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Для этого он замочил кончики картона или газеты в воде, прежде чем обмотать их вокруг черенка метлы. Необходимо сделать несколько таких слоев.

После этого надо сделать водянистый клей, смешивая муку и воду в миске, пока не образуется белая водянистая смесь.

Затем просто покройте картон или газету этим клеем. Саймон сделал это с помощью кисти. Далее оставьте все это высыхать. Как только это произойдет, снимите засохшую бумагу с черенка метлы и разрежьте примерно по 10 см каждый. Таким образом, вы получите самодельные контейнеры для выращивания растений.

Далее Саймон поставил свои горшки на поддон, а затем наполнил каждый из них компостом, прежде чем посеять семена. Если для вас это еще рано, вы можете просто держать горшки с растениями наготове до потепления, прежде чем начинать посев.

