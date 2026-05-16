Никогда не сажайте перец в этих местах: урожай разочарует

Перец может дать щедрый урожай, но для этого ему нужно правильно подобрать место на огороде. Ему нужна хорошо дренированная почва и стабильная влага без застоя воды. Если посадить его в тени, в сырой земле или там, где раньше росли другие пасленовые, растение может быстро ослабнуть.

Эксперты по садоводству Анкит Сингх из Университета Мену и Линда Ланджело из Университета штата Колорадо объяснили, что неправильный участок может привести к слабому росту, болезням, меньшему количеству цветов и мелкому урожаю. Есть несколько мест, где перец лучше вообще не высаживать.

В затененных местах

Перец нуждается в большом количестве света. Для нормального роста и обильного плодоношения ему нужно примерно 6–8 часов полного солнца в день.

По словам Анкита Сингха, если посадить перец в слишком затененном месте, растения могут расти медленно, вытягиваться, становиться тонкими и давать меньше цветов. А меньше цветов обычно означает меньше плодов.

Кроме того, в прохладном климате или при коротком сезоне плоды могут дольше созревать. Поэтому для перца лучше выбирать открытый, теплый и хорошо освещенный участок.

Там, где застаивается вода

Не стоит сажать перец в местах, где после дождя или полива долго стоит вода. Застой влаги ограничивает доступ кислорода к корням, а перец этого плохо переносит.

В таких условиях растения могут желтеть, останавливаться в росте, сбрасывать цветы или страдать от корневой гнили. Даже если перец выживет, он, вероятнее всего, будет слабым и менее урожайным. Лучше всего для этой культуры подходит плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва.

В местах, где постоянно есть вредители

Если на определенном участке огорода каждый год появляются вредители, перец там лучше не сажать. Молодые растения могут оказаться под давлением еще в начале развития и не успеть нормально окрепнуть.

Особенно часто перец страдает от тли и паутинного клеща. Линда Ланджело объясняет, что тля скручивает листья и высасывает сок из растения, из-за чего его рост замедляется. Паутинный клещ также повреждает листья, оставляет на них мелкие светлые пятна, а затем листья могут опадать. На растении также может появиться тонкая паутинка.

На слишком тесной грядке

Перцу нужно пространство для развития корней и веток. Если посадить растения слишком густо, они начнут конкурировать между собой и с соседними культурами за свет, воду и питательные вещества.

Загущенные посадки также ухудшают циркуляцию воздуха. Из-за этого листья дольше остаются влажными после дождя или полива, а риск болезней возрастает. В результате кусты могут быть меньше, плодов станет меньше, а проблем с вредителями и заболеваниями – больше.

Там, где раньше росли помидоры, картофель или баклажаны

Для перца очень важен севооборот. Его не стоит сажать на том же месте, где недавно росли помидоры, картофель или баклажаны.

Все эти культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому имеют общие болезни и вредителей. Если высадить перец после них, повышается риск вертициллезного увядания, бактериальной пятнистости, фитофтороза и других проблем. Лучше возвращать перец на старое место только после перерыва и не сажать его сразу после родственных культур.

В тяжелой и уплотненной почве

Перец плохо растет в тяжелой, сбитой земле. Уплотненная почва мешает корням нормально развиваться, а бедная земля приводит к слабым растениям и низкому урожаю.

Если на участке именно такая почва, стоит улучшить ее компостом, органикой и разрыхлением. Другой вариант – выращивать перец в контейнерах с качественной почвенной смесью. Лучшее место для перца – теплый, солнечный, защищенный участок с плодородной, хорошо дренированной почвой и равномерной влажностью. Если избегать тени, застоя воды, загущения и посадки после других пасленовых, растения будут иметь больше шансов дать здоровый и обильный урожай.

