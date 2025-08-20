Никогда не покупайте сыр, не проверив сначала одну мелочь: о чем идет речь

Хотя сыр часто покупают, чтобы можно было использовать еще неделю или две, он может испортиться гораздо быстрее, если его качество низкое.

Некоторые кусочки теряют свой вкус или текстуру уже через несколько дней, даже если их правильно хранить в холодильнике. Это потому, что проблемы могут начаться еще до того, как сыр попадет домой, пишет OBOZ.UA.

Свежие или нарезанные на заказ сыры часто вынимают из оригинальной упаковки. Если их слишком долго оставлять на воздухе или завернуть в неправильный материал в магазине, поверхность может начать высыхать и портиться. После этого даже правильное хранение в холодильнике не спасет его, а сильный запах или хрупкая текстура могут быстро отбить желание есть такой продукт.

Одна из важнейших вещей, которую следует проверить, – это поверхность среза сыра перед покупкой.

Если края начинают подсыхать, менять цвет или выглядят немного потрескавшимися, это признак того, что сыр простоял слишком долго. Текстура и вкус уже начали меняться.

Если сыр уже высыхает, он мог потерять влагу и природные жиры, что влияет как на вкус, так и на пищевую ценность.

После того, как вы его купили, правильное хранение является ключевым. Заворачивание свежего сыра в бумагу для выпечки, а затем неплотное покрытие его фольгой помогает ему дольше быть свежим, сохраняя вкус.

Покупатели никогда не должны полагаться только на запах, чтобы оценить свежесть. Первый признак плохого сыра обычно видимый, его невозможно обнаружить по запаху.

Твердые сыры, такие как пармезан, обычно хранятся дольше, чем мягкие, такие как камамбер, а чеддер где-то посередине.

