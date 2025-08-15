Для чего на самом деле боковая сторона терки для сыра: неожиданное открытие

Это инструмент, который вы, вероятно, используете каждый день, особенно если вы любите еду с щедрой порцией тертого сыра. Но терка для сыра на самом деле имеет четыре стороны, и многие ее функции, как ни странно, вообще не предназначены для натирания сыра.

Это делает ее гораздо более универсальной, чем простое устройство для натирания сыра. Эксперты по еде и напиткам в Chatelaine рассказывают, как именно боковая сторона терки для сыра, а не передняя и задняя, может полностью изменить ваш способ приготовления пищи, пишет Express.

Попробуйте использовать ее для нарезки сырых овощей, таких как картофель и кабачки, перед запеканием. Это идеальное решение для красиво поданного рататуя или хрустящих картофельных чипсов.

Откажитесь от ножа и используйте эту сторону терки, чтобы получить тонкие ломтики.

Легендарный эксперт по домашнему хозяйству Марта Стюарт говорит, что эту сторону терки можно использовать не только для овощей. Она поможет вам нарезать сыр красивыми кусочками.

Пользователи, которые также обсуждали эту тему в соцсетях, были просто шокированы, ведь они не знали об этой скрытой функции обычной терки для сыра.

