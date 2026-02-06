Никогда не игнорируйте эту проблему: назван нюанс в уходе за собакой, о котором часто забывают

Владение собакой предусматривает многочисленные обязанности, но есть один важный аспект, который, по словам ветеринара, владельцы часто не замечают, однако о нем важно помнить.

Так, ветеринар Амир Анвари в своем TikTok рассказал о "распространенной ошибке", которую допускают владельцы собак, отметив, что "уход за зубами является одним из самых игнорируемых аспектов здоровья домашних любимцев".

По его словам, большинство владельцев отмечают, что им трудно следить за состоянием зубов и ротовой полости их четвероногих друзей, так как они обычно отказываются выполнять основные гигиенические процедуры.

"Когда у собак грязные зубы, это вызывает гингивит, хроническое воспаление, которое может быть очень болезненным и вызвать регрессию десен, оголение нервов и даже выпадение", – предостерег он.

Как ухаживать за зубами собаки

Если зубы вашей собаки сильно загрязнены, вы можете привести его в ветеринарную клинику и почистить их под анестезией.

Ветеринар подчеркнул, что владельцы должны брать на себя ответственность, чистя зубы своих собак или принимая меры для поддержания гигиены полости рта регулярно.

"Золотой стандарт" ухода за зубами собак предусматривает чистку два-три раза в неделю, хотя он признал, что это может оказаться сложной задачей, ведь часто животные пытаются убежать или сопротивляются.

В таком случае он предложил рассмотреть "зубной порошок", который вы "посыпаете поверх еды вашей собаки, и когда он ее будет жевать, зубы будут очищаться без каких-либо усилий.

