Никогда не допускайте этих трех ошибок в выращивании орхидей: иначе они не будут цвести

Орхидеи – популярное комнатное растение, но уход за ними может быть сложным. Эксперт поделился тремя самыми распространенными ошибками, которые люди допускают при уходе за орхидеями.

Так, Игорь Подяблонский из My Flowers отметил, что освещение, среда для выращивания и методы полива – это три ключевых фактора, которые любители орхидей должны контролировать, чтобы обеспечить потрясающие цветы, пишет Express.

По его словам, избежание этих трех ошибок поможет вам получить хорошее цветение.

Недостаточное освещение

Недостаточное освещение является одной из главных причин отказа орхидей от цветения, предупреждает специалист.

"Это потому, что многим разновидностям орхидей нужен яркий, но непрямой свет. Слишком много прямых солнечных лучей может обжечь листья, но низкий уровень освещения препятствует цветению", – заявил он.

Идеальным вариантом является подоконник с мягким фильтром, или же можно приобрести дополнительные лампы для выращивания растений с 12-часовым циклом, чтобы достичь надлежащего баланса.

Неправильный полив

"Чрезмерный или избыточный полив может создать для вашей орхидеи огромный стресс, а это означает, что она откажется цвести", – предупредил эксперт.

Орхидеи любят пересыхание между поливами, поэтому регулярно проверяйте почву. Если он влажный, воздержитесь от полива, чтобы избежать гниения корней.

Использование неподходящего грунта

Эксперт предостерегает, что орхидеи плохо растут в обычной почве для горшков. Им нужна смесь, которая способствует циркуляции воздуха вокруг корней, например, стружка коры или даже определенные виды мха.

Он продолжил: "Будьте осторожны с чрезмерным удобрением, поскольку это может обжечь корни орхидеи и повлиять на рост".

Используйте сбалансированное удобрение для орхидей в половинной концентрации и применяйте его только раз в месяц в течение вегетационного периода, предупредил он.

