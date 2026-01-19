Никогда не делайте этих ошибок с отоплением! Как сэкономить и при этом не мерзнуть

Оставаться в тепле и избегать заоблачных счетов за отопление и электроэнергию остается приоритетом для большинства семей.

Во время похолодания существует несколько простых способов, с помощью которых домовладельцы могут сократить потребление энергии, чтобы сэкономить деньги на счетах за отопление, не выключая его. Самый эффективный способ сделать работу отопительной системы более эффективной – это выявить и устранить зоны потерь тепла, пишет Express.

Отопление не должно работать непрерывно

Для бойлеров используйте программатор и термостат, чтобы отопление активировалось примерно за 30 минут до вашего пробуждения и выключалось примерно за 30 минут до сна, также лучше выключайте отопление, когда никого нет дома.

Как правильно подобрать температуру

Для большинства домохозяйств эксперты советуют устанавливать термостат на температуру от 18°C до 21°C для комфорта. Однако они отмечают, что если у вас тепловой насос, совет отличается, поскольку эти устройства лучше всего поддерживают постоянную температуру.

Не нужно повышать температуру термостата, когда на улице холодно

Хотя может возникнуть соблазн подкрутить отопление во время холодов, в этом нет необходимости. Вам не нужно повышать температуру термостата, когда на улице холоднее. Ваш дом все равно достигнет той же температуры – это может занять немного больше времени, но подкручивание не приведет к более быстрому нагреву.

Рекомендуется обеспечить беспрепятственный поток воздуха к термостату и убедиться, что его не блокируют шторы или мебель, а также не размещать его слишком близко к радиатору.

Остерегайтесь сквозняков

По данным исследований, дома теряют от 10 до 20% тепла через окна и наружные двери, что делает энергоэффективное остекление и термоизоляционные двери одними из самых эффективных долгосрочных инвестиций для уменьшения потерь тепла и снижения затрат на энергию. Однако более бюджетным и быстрым решением является держать шторы закрытыми, чтобы помочь удерживать тепло, которое в противном случае выходило бы через окна и дверные проемы ночью и даже в дневные часы в редко используемых помещениях.

Не игнорируйте замочные скважины и почтовые ящики

Часто недооцененным источником теплопотерь являются замочные скважины и почтовые ящики.

Проверьте и загерметизируйте любые щели, через которые может проникать даже малейший сквозняк, и держите как внутренние, так и внешние двери закрытыми или, еще лучше, приобретите внешний почтовый ящик и блокираторы сквозняков.

Берегите трубы

Хотя может показаться соблазнительным сократить расходы на отопление, выключив систему на несколько дней, чрезвычайно низкие температуры на улице могут привести к замерзанию и разрыву труб, что потенциально может привести к убыткам

