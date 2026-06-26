Ни уксус, ни отбеливатель: как избавиться от сорняков в саду за считанные минуты

Сорняки — это кошмар для любого садовода. У них есть сложные биологические особенности, из-за которых их трудно уничтожить, в частности глубокие корни, огромные запасы семян и восковые листья, отпугивающие гербициды.

Видео дня

Если сорняки становятся проблемой в вашем саду, эти два распространенных кухонных предмета могут помочь их уничтожить, пишет OBOZ.UA.

Многие из самых популярных лайфхаков в социальных сетях связаны с использованием таких продуктов, как уксус, отбеливатель и коммерческий гербицид. Однако один трюк, недавно распространившийся в интернете, использует два распространенных кухонных ингредиента, доступных практически каждому.

Вы можете избавиться от проблемы с сорняками, используя только поваренную соль и кипяток – две вещи, которых в большинстве домохозяйств в избытке.

Все, что вам нужно сделать, чтобы смесь подействовала, – это смешать примерно одну-две части соли с тремя частями кипятка из чайника, а затем осторожно полить ею листья и корни сорняков.

Смесь действует так, потому что горячая вода шокирует и варит растительную ткань, а соль навсегда обезвоживает сорняк, не давая ему впитывать воду. Для достижения наилучших результатов этот метод следует применять в солнечный день, когда дождь маловероятен, так как дождевая вода может смыть соль, прежде чем она успеет должным образом подействовать.

Никогда не применяйте этот метод к сорнякам, растущим на клумбах или в горшках. Это связано с тем, что смесь уничтожит любые растения, растущие в почве, на которую вы её выливаете, включая те, которые вы хотите сохранить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отпугнуть от своего сада чужих кошек с помощью натурального и безвредного средства.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.