Нежное воспитание детей без 'метода замка': что это и как работает в современном мире

Новое исследование показывает, что родители поколения Z и миллениалов теперь отдают приоритет здоровью и благополучию своего ребенка, а не сосредотачиваются на более традиционных методах воспитания.

Опрос 1000 родителей детей в возрасте от 0 до 10 лет показал, что почти половина выбирает "мягкий" стиль воспитания, который избегает наказаний и способствует спокойной, беспристрастной атмосфере, предотвращающей обвинения или стыд, пишет Express.

Между тем 58% сосредотачиваются на эмоциональном интеллекте в своем стиле воспитания, предоставляя приоритет эмоциональной осознанности и связи, а также сосредотачиваясь на поддержке своих детей в управлении их эмоциями.

В то же время современные родители все больше защищают детей, и только восемь процентов используют принцип "воспитания детей с помощью замка" – когда дети имеют собственный ключ и остаются дома одни после школы, часто из-за того, что родители на работе.

Этот термин стал распространенным в 1970-х и 1980-х годах, когда в семье оба родителя работали или когда семьи были неполными. Только 15 процентов опрошенных позволят своим детям ездить в школу на велосипедах без присмотра, и только 13 процентов не против, чтобы они играли на улице сами.

Исследование показало, что 75% всех опрошенных родителей считают, что те, у кого есть дети в возрасте до 18 лет, стали свидетелями самых разительных изменений в подходах к воспитанию, причем 80% объясняют это бурным развитием технологий.

Кроме того, 53% считают, что социальные сети являются движущей силой трансформации, поскольку родители все больше осознают, что делают другие мамы и папы в различных ситуациях, тогда как 54% считают, что рост исследований в таких областях, как здоровье и благополучие, формирует их решения.

Сегодня семь из десяти родителей считают, что они лучше знают, чем кормить своих детей, чем их собственные родители или бабушки и дедушки.

