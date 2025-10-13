Как работники поколения Z воспринимают командировки: опрос дал неожиданные результаты

Согласно недавнему опросу, более восьми из десяти представителей поколения Z рассматривают деловые поездки как возможность "обновить" свой образ жизни.

Видео дня

Опрос, в котором приняли участие 2000 бизнес-путешественников, показал, что 26% часто ищут увлекательные развлечения и возможности для создания контента во время командировок. В соответствии с этим, 36% чаще публикуют сообщения в социальных сетях, чтобы поделиться этими рабочими преимуществами, публикуя в среднем три фотографии в день во время своей поездки, пишет Express.

Интересно, что хотя треть работников поколения Z тратит средства на роскошные ужины во время рабочих поездок, почти три четверти платят из собственного кармана за улучшение питания или гостиничных номеров, по сравнению с лишь 27% их старших коллег.

Поколение Z и миллениалы не только чаще всего продолжают свою поездку для отдыха, но и являются самыми изобретательными: 39% говорят, что активно используют опыт командировок для организации личных путешествий.

"Мы также обнаружили, что 97% молодого поколения имеют лайфхаки, которые они используют, чтобы сделать свои рабочие поездки гораздо интереснее", – рассказали авторы опроса.

Исследование показало, что молодые работники улучшают свои деловые поездки, продолжая их на несколько "личных дней" или откладывая свою ежедневную норму продуктов на один изысканный ужин.

Более трети опрошенных молодых работников также склонны оплачивать расходы на такси или частный автомобиль, а не пользоваться общественным транспортом.

Более того, четверо из десяти хотели бы взять с собой друга или члена семьи, чтобы поделиться новым опытом.

Для поколения Z деловые поездки – это шанс продвинуться по карьерной лестнице, а также познакомиться с новыми людьми и исследовать новые места", – резюмировали организаторы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какую одежду выбирает поколение Z этой осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.