Незаслуженно забытая украинка Нина Кошиц: звезда, покорившая Европу и две Америки

История жизни Нины Кошиц – еще одна белая страница истории украинской культуры, которая в последнее время постепенно заполняется фактами. Ее считают одной из величайших оперных и камерных певиц ХХ века, а на ее родине – в Украине – о ней сегодня знают только те, кто профессионально занимается музыкой. События революции 1917 года и последившей за ней Гражданской войны, разделили ее жизнь на две неравные части: в одной остались детство, юность, любовь и творчество, в другой – нечаянная эмиграции и потеря голоса. Но именно эта, не самая счастливая пора, принесла ей мировую известность, о которой на родине Нины Кошиц только начинают вспоминать.

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Сопрано – дочь тенора

Нина Кошиц – полная фамилия Порай-Кошиц – появилась на свет в январе 1892 года в селе Кирилловка (в наше время – Шевченково) Звенигородского района Черкасской области, по другим данным – в Киеве, но то, что она с детства была связана с Украиной, сомнений не вызывает. Ее отец Павел Алексеевич Кошиц, прекрасный тенор, был солистом киевской Оперы, а когда его пригласили петь в Большом театре, семья переехала в Москву, где его сценическим партнерами были Шаляпин и Собинов. Нина окончила консерваторию по классу вокала и фортепиано (ее учителями были Константин Игумнов и Сергей Танеев), а затем стажировалась у знаменитой оперной певицы Фелии Литвин. В 19 лет Кошиц вышла замуж за студента юридического факультета Московского университета Александра Шуберта, через год у супругов родилась дочь Марина.

Оперные партии и романсы

Сценический дебют Нины Кошиц состоялся одновременно в двух театрах – частной Опере Зимина в Москве и Мариинском театре в Петербурге. По воспоминаниям современников, она обладал редкой чистоты и красоты лирико-драматическим сопрано, за что в прессе того времени ее часто называли "Шаляпиным в юбке", а ее лучистые серые глаза было видно даже с галерки, что быстро сделало Нину любимицей публики. Кошиц исполняла ведущие партии в таких операх как "Евгений Онегин", "Отелло", "Князь Игорь", "Борис Годунов", "Богема", "Паяцы", "Огненный ангел". С 1915 года она также начала выступать с концертами – о ней стали говорить как о выдающейся исполнительнице романсов.

Муза Рахманинова

По воспоминаниям известного советского актера Михаила Жарова, в Нину Кошиц были влюблены все без исключения зрители мужского пола, но особые отношения связывали певицу с Сергеем Рахманиновым. Сергей Васильевич придумывал для нее милые имена – для него она была не только Нинушкой, Нинулькой и Ниночкой, но и Наиной, он аккомпанировал ей во время концертов, писал трогательные письма романтического содержания и советовал ей врачей, когда она болела. Она благодарила его, присылая огромные букеты роз, в которые вкладывала свои визитные карточки, и собирала ему в дорогу провизию (достать продукты в то время было очень тяжело), когда он куда-о уезжал. Впервые они встретились, когда Нине было пятнадцать лет: композитор произвел на нее неизгладимое впечатление, но Нина была уверена, что знаменитость не обратила на девочку-подростка ни малейшего внимания. Каково же было ее изумление, когда при следующей встрече – в то время Нина уже была известной певицей – Сергей Васильевич сказал: "А ведь я вас помню". Эта встреча благоприятно повлияла на композитора, можно сказать, что Нина вытащила его из депрессии, в которой он находился в то время, он снова начал активно работать. Публика на концертах композитора и певицы с ними они много выступали и в родной Кошиц Украине – в Киеве и Харькове, неизменно приходила в восторг. Рахманинов написал для Нины шесть романсов, после чего до конца жизни – за 26 лет – не создал в этом жанре ни одного произведения.

Гастроли, с которых никто не вернулся

В 1919 году вместе с созданной буквально за две недели по приказу Симона Петлюры профессиональной хоровой капеллой, руководителем которой был двоюродный дядя Нины, дирижер киевского оперного театра Александр Кошиц, Нина Павловна выехала за границу – на гастроли. Петлюра хотел познакомить жителей Европы, а, возможно, и мира с украинской культурой – прежде всего, украинскими народными песнями. Но за время поездки времена в Киеве изменились, здесь установилась советская власть, и музыканты обратно не вернулись. Через год Кошиц переехала из Европы в США, где стала солисткой Чикагской оперной ассоциации – уже через несколько месяцев она пела главную партию на премьере оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". Она также много гастролировала в самих Соединенных Штатах, проехала с турне не только по Северной, но и по Южной Америке. Часто приезжала Нина Павловна и в Париж, где успешно выступала – на оперу Римского-Корсакова "Садко", в которой она пела, невозможно было попасть.

Потеря голоса и последние годы жизни

Вся жизнь Нины Кошиц, несмотря на многочисленные пережитые ею счастливые события, была омрачена семейной трагедией, произошедшей с ее отцом. Павел Алексеевич в самый разгар своей певческой карьеры потерял голос, из-за чего его уволили из театра. Потеряв единственный смысл жизни, он не смог – а, возможно, и не захотел – найти себе новое занятие, и, промучившись некоторое время, покончил жизнь самоубийством. Кошиц всегда боялась, что судьба отца может спроецироваться и на ее собственную. В результате так и случилось: в 30-х годах певица почувствовала, что ее голос начал угасать, и ничто не могло помочь ей восстановить его, вернув прежнюю силу и красоту. Сначала Нина Павловна резко сократила количество выступлений, а в 1940 году и вовсе ушла со сцены. Последние годы жизни певица провела в Голливуде, где хоть и редко, но все-таки пела в оперном театре Лос-Анджелеса, снималась в кино, давала уроки вокала кинозвездам. Также она пыталась попытать счастье в бизнесе – открыла свой ресторан, но довольно быстро прогорела, поскольку необходимых для бизнеса деловых качеств у нее не оказалось.

Нина Кошиц ушла из жизни в городке Санта-Ана в Калифорнии 60 лет назад – 14 мая 1965 года. Ее дочь Марина сделала в Америке блестящую карьеру оперной певицы и киноактрисы, ее не стало в 2001 году.