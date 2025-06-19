Невозможно сдержать слез: защитник вернулся домой и узнал, что станет дедушкой. Видео

19 июня состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись украинские военные, в том числе тяжелораненые и тяжело больные. На этот раз история одного из воинов особенно тронула всю страну.

Видео дня

Украинский защитник, только вернувшись домой, узнал, что станет дедушкой. Соответствующие кадры показало Министерство обороны.

На видео – эмоциональный момент: украинский защитник, которого вернули в рамках обмена, звонит дочери, чтобы об этом сообщить. Его голос дрожит от эмоций, но ответ дочери ошеломил еще больше.

"Папа, я беременна!" – сказала она.

Украинский защитник не смог сдержать слез. После месяцев или даже лет плена, боли, ожидания и борьбы он узнал о пополнении в своей семье.

Стоит отметить, что это первый обмен за текущую неделю. На этот раз Украине удалось вернуть воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Эти защитники защищали родную землю в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

Каждый освобожденный сегодня защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные из плена защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Напомним, что 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными – уже четвертый за неделю. Среди освобожденных – бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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