Невосполнимая потеря: стало известно о смерти Героя из Ивано-Франковской области. Фото

Стало известно о смерти защитника из Ивано-Франковской области Олега Табака. Сердце мужчины остановилось 13 ноября.

Олегу Табаку в этом году исполнилось 54 года. О потере рассказал председатель Калушской городской территориальной общины Андрей Найда.

Что известно о Герое

На днях оборвалась жизнь солдата ВСУ Олега Табака.

"13 ноября перестало биться сердце Воина, 1971 года рождения, который отдал часть своей жизни служению Украине. Его смерть — это глубокая и невосполнимая потеря не только для семьи, но и для всей нашей общины", – рассказал Найда.

Прощание с воином состоится в субботу, 15 ноября. Чин похорон начнется в 11:00 в Соборе Святых Земли Украинской ПЦУ.

"В эти тяжелые дни мы вместе с близкими разделяем боль и печаль. Пусть Господь дает силы пережить эту тяжелую утрату. Сердце Олега остановилось, но память о нем будет жить в каждом, кто знал его, кто молился за него, кто верил в нашу общую победу", – отметил глава Калушской городской территориальной общины.

Где и при каких обстоятельствах умер защитник, Найда не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб прикарпатский полицейский Константин Козубяк. Он выполнял служебное задание вблизи Константиновки, когда подразделение попало под вражеский обстрел. Офицер погиб на месте.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Славянска, который планировал свадьбу. Пулеметчику Третьей штурмовой Андрею Сиробабе навсегда останется 23 года.