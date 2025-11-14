Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб защитник из Славянска, который планировал свадьбу. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб молодой воин, пулеметчик Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Сиробаба. Ему навсегда останется 23 года.

Видео дня

Свой последний бой Герой принял 29 октября на Луганщине. О смерти бойца рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Он сообщил, что Андрея Сиробабу похоронили на Мемориале памяти в Полтаве. У защитника остались родители, двое братьев и двое сестер, а также любимая девушка, с которой они планировали пожениться.

Что известно о молодом Герое

Андрея родился 13 октября 2002-го в Славянске. Учился в общеобразовательной школе № 18. Окончил Донецкое высшее училище олимпийского резерва им. Сергея Бубки, где получил звание кандидата в мастера спорта Украины по дзюдо. Был многократным победителем областных и всеукраинских соревнований.

Продолжил обучение в Донбасском государственном педуниверситете, где получил степень бакалавра и поступил в магистратуру. Через полтора месяца должен был получить диплом.

После полномасштабного российского вторжения в 2022 году Андрей вместе с родными эвакуировался в Миргород. В Полтаве познакомился со своей будущей невестой Анастасией, которая тоже родом из Донецкой области. Вскоре молодые люди должны были пожениться, уже были готовы обручальные кольца.

В июне 2025 года Андрей добровольцем стал на защиту Родины. Выполнял боевые задачи в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Погиб в бою от сброса вражеского дрона вместе со своим побратимом, защищая позицию вблизи села Грековка Сватовского района Луганской области. За два дня до гибели получил ранение, но продолжал находиться в строю.

Как сообщал OBOZ.UA:

10 ноября во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский Валерий Журба. Его жизнь оборвал вражеский обстрел вблизи Константиновки.Герою навсегда останется 26 лет.

В боях в Донецкой области погиб молодой воин Александр Коклонский с позывным "Поляк", военнослужащий 12-й бригады оперативного назначения "Азов" НГУ. 22-летний юноша принял последний бой 5 ноября в Краматорском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!