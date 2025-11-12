Был верен присяге и Украине: в Донецкой области погиб прикарпатский полицейский Константин Козубьяк. Фото
10 ноября в Донецкой области погиб майор полиции Константин Козубяк из Прикарпатья. Он выполнял служебное задание вблизи Константиновки, когда подразделение попало под вражеский обстрел. Офицер погиб на месте.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал Национальной полиции Украины. В сообщении отмечается, что Козубяк служил старшим инспектором роты беспилотных систем в батальоне полиции особого назначения (стрелковый) полиции Прикарпатья.
"Национальная полиция Украины разделяет боль невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям погибшего. Вечный почет и вечная память Герою", – говорится в заявлении.
Путь служения и чести
Константин Козубяк посвятил правоохранительной службе более двух десятилетий. Начал карьеру в 2003 году, пройдя путь от оперуполномоченного до заместителя начальника следственного отделения Тысменицкого отдела полиции. Его коллеги вспоминают о нем как о принципиальном, спокойном и справедливом офицере, который всегда поддерживал младших и не оставлял ни одного дела без завершения.
За годы службы он неоднократно получал награды и благодарности за профессионализм и преданность делу. Собратья говорят, что Козубяк всегда шел туда, где сложнее всего, и не позволял себе отступать от присяги.
Память, которая останется навсегда
У Константина остались жена и 12-летний сын. Для семьи он был опорой, для коллег – примером офицера чести. Его смерть – напоминание о цене, которую Украина платит ежедневно за свободу.
Полицейские Ивано-Франковской области готовят церемонию прощания. Похоронят Героя на родной земле, со всеми воинскими почестями.
