Был верен присяге и Украине: в Донецкой области погиб прикарпатский полицейский Константин Козубьяк. Фото

10 ноября в Донецкой области погиб майор полиции Константин Козубяк из Прикарпатья. Он выполнял служебное задание вблизи Константиновки, когда подразделение попало под вражеский обстрел. Офицер погиб на месте.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Национальной полиции Украины. В сообщении отмечается, что Козубяк служил старшим инспектором роты беспилотных систем в батальоне полиции особого назначения (стрелковый) полиции Прикарпатья.

"Национальная полиция Украины разделяет боль невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям погибшего. Вечный почет и вечная память Герою", – говорится в заявлении.

Путь служения и чести

Константин Козубяк посвятил правоохранительной службе более двух десятилетий. Начал карьеру в 2003 году, пройдя путь от оперуполномоченного до заместителя начальника следственного отделения Тысменицкого отдела полиции. Его коллеги вспоминают о нем как о принципиальном, спокойном и справедливом офицере, который всегда поддерживал младших и не оставлял ни одного дела без завершения.

За годы службы он неоднократно получал награды и благодарности за профессионализм и преданность делу. Собратья говорят, что Козубяк всегда шел туда, где сложнее всего, и не позволял себе отступать от присяги.

Память, которая останется навсегда

У Константина остались жена и 12-летний сын. Для семьи он был опорой, для коллег – примером офицера чести. Его смерть – напоминание о цене, которую Украина платит ежедневно за свободу.

Полицейские Ивано-Франковской области готовят церемонию прощания. Похоронят Героя на родной земле, со всеми воинскими почестями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 26 октября в боях за Украину погиб защитник с Полтавщины Александр Ященко. До мобилизации он работал учителем в школе, в рядах Вооруженных сил служил в отделении беспилотных авиационных комплексов.

