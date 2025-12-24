Невосполнимая потеря: на фронте погиб Герой с Закарпатья. Фото

Война, развязанная страной-агрессором Россией, унесла жизнь еще одного защитника из Закарпатской области. На фронте погиб военнослужащий из Тячева Иван Она.

Об этом в среду, 24 декабря, сообщили на официальной странице Тячевского городского совета в Facebook. Воин погиб 21 декабря 2025 года, защищая Украину, ее свободу и независимость.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего земляка, тячевца, Она Ивана Васильевича, 1986 года рождения", – сказано в сообщении.

В горсовете выразили искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал погибшего.

"Склоняем головы в глубокой скорби, разделяя боль невосполнимой утраты... Вечная память и почет Герою!" – добавили там.

О дате, времени встречи и чин похорон Ивана Она пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от оккупантов, погиб воин из Черкасской области Николай Лосицкий. Жизнь защитника оборвалась на Запорожском направлении.

