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"Нескорені. Поранені": документальний фільм про життя героїв війни після отриманих травм

Невигадані історії Тайри (Юлії Паєвської), Юрія Гудименка, Ігоря Гордійчука, Дениса Кривенка, Олексія Притули та Аліни Вяткіної.

Якою ціною Україна звільняє кожен сантиметр своєї землі від російських загарбників та чи готове суспільство та міста до повернення додому тих, завдяки кому ми виборюємо право жити у своїй країні? Відповіді на ці запитання намагаються знайти автори документального кіно "Нескорені. Поранені". У ньому вони розповіли про життя українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій.

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"Мене постійно питають: як ти почуваєшся? Я кажу, що мені все одно, — розповідає Денис Кривенко, фахівець першого контакту Superhumans Center, який втратив на війні обидві ноги та ліву руку. — Так, я воював, але зараз я відновлююсь. Я хочу жити як і всі: прийти на пляж, відпочити, покупатися, посмажити шашлик… Я не зациклююся на своїх пораненнях. Навіть зараз більше в місто почав виїжджати, щоб показати, скільки нас буде таких інклюзивних людей".

Все частіше можна побачити на вулиці людину з протезом, в кріслі колісному, з милицями, з опіками та іншими видимими наслідками уражень. Неможливо осягнути, через що проходить людина, яка отримала складні поранення. Щоб знайти цей контакт та привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються постраждалі внаслідок війни і створити комфортне для них середовище, цей фільм і був створений.

"Наші міста та суспільство виявилися неготовими до цього: відсутність пандусів, погляди та реакції людей на вулицях, ніяковість та недоречні питання. Тому ми вирішили поспілкуватися з військовими, ветеранами, а також з психологом та представниками реабілітаційного центру, щоб знайти порозуміння та контакт у суспільстві", — коментує вихід стрічки со-продюсер Кирило Нечмоня.

Стрічка "Нескорені. Поранені" вже доступна до перегляду на YouTube.

Перший фільм з циклу про партизанський рух на тимчасово окупованих територіях вийшов на екрани ще у лютому 2023 року, його також можна подивитися на YouTube-каналі MIR&CO PRODUCTION. Також посилання в коментарях.

Прошу репостнути і подивитись. Це все - історія України.