Непогода и до +30: какие «сюрпризы» приготовила погода для украинцев 12 сентября. Карта

12 сентября погода в Украине будет различной в зависимости от региона. В западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются дожди, местами сильные, а на остальной территории преимущественно будет сухо, а дневная температура поднимется до +30 градусов.

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Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз в Facebook. В то же время ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал о погодных условиях ближайших дней.

Движение атмосферного фронта

В пятницу, 12 сентября, в западных, северных, Винницкой, а днем и в большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренные дожди, местами значительные, а кое-где грозы.

На остальной территории ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет преимущественно северо-восточным, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура ночью составит +10...+15 градусов. Днем на западе и севере страны воздух прогреется до +15...+20 градусов, а в центральных областях – до +24 градусов.

В остальных регионах ночью будет +13...+18 градусов, а днем – +25...+30 градусов.

По словам Ивана Семилита, в ближайшие дни погода в Украине будет неравномерной.

"Будет не всё так гладко, ровно и спокойно. В целом мы ожидаем, что синоптическая ситуация будет складываться по-разному", — отметил синоптик.

Над Украиной сейчас движется атмосферный фронт с северо-запада на юго-восток. Он приносит умеренные дожди, местами с грозами, в частности на северо-востоке, в Киевской, Черкасской, Харьковской областях, Закарпатье и Прикарпатье.

В то же время на остальной территории из-за области повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

Похолодание и дожди

Атмосферный фронт продолжит двигаться по территории страны, а за ним будет распространяться более прохладная воздушная масса.

"Однако атмосферный фронт будет продвигаться дальше по территории страны, и за ним также будет распространяться более прохладная воздушная масса. Поэтому, в частности, в субботу мы ожидаем, что в западных, северных, Винницкой, а также в Черкасской и Полтавской областях пройдут умеренные дожди, местами с локальным усилением до значительных. Все это будет сопровождаться грозами. Ночью и утром на юге и востоке страны местами возможен туман", – рассказал Семилит.

По его словам, температура ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, а на побережье морей – до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +20...+25 градусов, а на юге температура может достичь +31 градуса.

В то же время в западных и северных областях из-за прохождения атмосферного фронта будет прохладнее.

"Зато в западных и северных областях из-за прохождения атмосферного фронта температура снизится до +13…+18 градусов", — уточнил синоптик.

13 сентября почти по всей Украине, кроме запада и юго-востока, местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах северо-запада может образовываться туман.

Температурный фон будет достаточно равномерным. Ночью синоптики ожидают +8...+13 градусов, на юге и востоке – +12...+17 градусов. Днём в большинстве областей будет +18...+24 градуса, а в юго-западной части страны температура может подняться до +31 градуса.

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