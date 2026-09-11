От +30 до +6, дожди и прохладные ночи: как "турецкий" циклон повлияет на погоду в Украине и когда наступит настоящая осень

В середине сентября погода в Украине по-прежнему будет почти летней. В некоторые дни в отдельных регионах температура воздуха будет прогреваться почти до +30 градусов. В то же время, ожидаются также довольно прохладные ночи и дождливые дни, ведь, несмотря на то, что метеорологическое лето продолжается, календарная осень уже дает о себе знать.

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Подробно о ходе погодных событий в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какой будет погода в Украине на выходных

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине довольно неравномерную погоду. "Будет не все так гладко, ровно и спокойно. В целом мы ожидаем, что синоптическая ситуация будет складываться по-разному", – отметил Иван Семилит.

Сейчас над нашей страной движется атмосферный фронт, который перемещается с северо-запада на юго-восток и принесет умеренные дожди, местами с грозами на северо-востоке, в Киевской, Черкасской, Харьковской областях, Закарпатье и Прикарпатье. В то же время, на остальной территории за счет области повышенного атмосферного давления дождей не ожидается.

"Однако атмосферный фронт будет продвигаться дальше по территории страны, и за ним также будет распространяться более прохладная воздушная масса. Поэтому, в частности, в субботу мы ожидаем, что в западных, северных, Винницкой, а также в Черкасской и Полтавской областях пройдут умеренные дожди, местами с локальным усилением до значительных. Все это будет сопровождаться грозами. Ночью и утром на юге и востоке страны местами возможен туман".

Температура ночью будет колебаться в пределах +10… +15 градусов, на побережье морей до +19 градусов. Днем в большинстве областей будет +20… +25 градусов, на юге до +31 градуса. "Зато в западных и северных областях из-за прохождения атмосферного фронта температура снизится до +13… +18 градусов", – уточнил синоптик.

В воскресенье, 13 сентября, в Украине почти везде, кроме запада и юго-востока, местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах на северо-западе может образовываться туман. При этом температурный фон будет достаточно равномерным. Ночью синоптики ожидают +8… +13 градусов, на юге и востоке +12… +17 градусов, а днем в большинстве областей будет +18… +24 градуса. "В юго-западной части будет теплее всего, до +31 градуса".

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, 14 сентября, над Украиной будет господствовать область высокого атмосферного давления, поэтому синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков. Лишь в большинстве южных областей и в Крыму из-за прохождения атмосферного фронта от циклона, расположившегося над Турцией, местами будут выпадать кратковременные дожди. При этом температуры останутся в комфортных пределах. Ночью ожидается +12… +17 градусов, на западе и севере будет немного прохладнее – в пределах +6… +11 градусов. В дневные часы в большинстве областей будет +18… +24 градуса. "И только на юго-востоке страны будет теплее всего, до +29 градусов".

Синоптики прогнозируют, что "турецкий" циклон будет продвигаться на северо-восток Украины, и его центр может расположиться над Азовским морем, поэтому во вторник, 15 сентября, именно эти атмосферные фронты будут определять погоду в большинстве областей Украины. "Мы ожидаем, что в южных, восточных и большинстве центральных областей местами будут выпадать кратковременные дожди, местами с грозами, а на остальной территории будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому там будет погода без осадков", – пояснил Иван Семилит.

При этом, температура не будет существенно меняться. Ночью синоптики ожидают +8… +13 градусов, на юге и востоке страны +12… +17 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +18… +24 градусов, на юго-востоке до +27 градусов.

Что касается прогноза до конца следующей недели, то пока он носит лишь рекомендательный характер. "В целом на территории Украины будет нестабильная атмосфера, соответственно, синоптическая ситуация будет меняться, но если смотреть на ближайшие дни, то в течение 16–17 сентября в восточных, 18 сентября в западных областях, 19 сентября в Украине, кроме востока и юго-востока, будут идти дожди, а температура в целом останется почти в тех же пределах, то есть ночью +10… +15 градусов, днём +18… +23 градуса, на юго-востоке Украины до +27 градусов", – рассказал синоптик.

Подробный прогноз погоды в Украине по регионам

Украинский гидрометцентр дал прогноз погоды на период до вторника, 15 сентября. Карты погоды показывают, что в течение этих дней в стране будет как теплая, почти летняя погода, так и довольно прохладные дни.

Так, в субботу, 12 сентября, почти на всей территории страны ожидается облачная дождливая погода и довольно низкие температуры. Только на юге и юго-востоке синоптики прогнозируют солнце. Прохладнее всего будет на севере и западе, где температура воздуха ночью составит +12… +16 градусов, а днем – всего до +16 градусов. В центре и на северо-востоке будет значительно теплее. Ночью здесь ожидается до +19 градусов, а днем до +25 градусов. Зато на юге и юго-востоке воздух днем будет прогреваться до +28… +29 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, ожидается очередное изменение погоды в Украине. В этот день солнечная погода ожидается на западе, частично на севере, на юге и в отдельных районах востока страны. Наиболее прохладно ночью, +9… +13 градусов, будет на северо-западе и севере, днем до +19 градусов. Облачная погода с кратковременными дождями прогнозируется в центральной части страны, при этом здесь будет несколько теплее – ночью +13…+15 градусов, днём до +22 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее всего. Ночью температура воздуха будет достигать +20 градусов, днем до +28 градусов.

В понедельник, 14 сентября, синоптики прогнозируют солнечную погоду только в Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории будет преобладать облачность, местами с кратковременными осадками. Прохладнее всего будет на севере страны, где ночью будет +9… +11 градусов, а днем до +20 градусов. На западе, в центре и на северо-востоке будет на несколько градусов теплее. В то же время на юге и юго-востоке в этот день будет теплее всего – до 21 градуса ночью и до +27 градусов днём.

Во вторник, 15 сентября, погода вновь претерпит небольшие изменения. По всей территории страны ожидается облачная погода, в некоторых регионах с прояснениями, и сохранится вероятность кратковременных дождей. При этом температурный фон почти не изменится по сравнению с предыдущим днем. В ночные часы синоптики прогнозируют на большей части территории страны +13… +15 градусов, на востоке и юге – на несколько градусов теплее. Днем столбик термометра поднимется до отметки +19… +21 градус. Самые высокие температуры ожидаются в Луганской области, до +28 градусов.