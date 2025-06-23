Неожиданно умер грузинский доброволец Вано Надирадзе, который воевал в составе ССО Украины. Фото

Украина продолжает терять своих защитников. В воскресенье, 22 июня, стало известно о том, что грузинский доброволец, подполковник Вано Надирадзе умер в Киеве.

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Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири. Также эту информацию подтверждает "Эхо Кавказа".

Предварительно, причина смерти – сердечный приступ. Между тем ряд российских пропагандистских ресурсов утверждает, что Надирадзе погиб в Сумской области.

"Грузия Online" цитирует одного из друзей военного, который рассказывал, что был примерно в 19 километрах от Вано, когда тот попросил о помощи. К нему вызвали "скорую", но спасти его не удалось.

В соцсетях также публиковали видео, на которых Надирадзе лежит в машине "скорой" в окружении врачей. Но OBOZ.UA решил не публиковать это видео по этическим соображениям.

Детали

Вано Надирадзе возглавлял грузинскую группу в составе Сил специальных операций Украины. Он присоединился к войне против россиян с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Кроме того, он рассказывал о войне в своих соцсетях. В последнем посте военный писал, что в Сумской области остановили наступление россиян и освободили "четыре очень важных села". Детали он обещал рассказать потом.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области погиб португальский доброволец Жерониму Геррейру. Он вступил в ряды Интернационального легиона, чтобы помогать Силам обороны Украины в борьбе против российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на войне погиб молодой доброволец Шан-Ле Кернс из Новой Зеландии. Он два года спасал раненых с поля боя и заботился о менее опытных воинах из эвакуационного подразделения, которые были в его подчинении.

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