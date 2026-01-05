Недельный гороскоп на 5–11 января: что ждет каждый знак зодиака

Период с 5 по 11 января 2026 года станет определяющим для многих знаков зодиака в вопросах решений, восстановления сил и личных контактов. Астрологическая картина недели формируется под влиянием Луны, Меркурия, Венеры и Марса, которые по-разному скажутся на работе, финансах, здоровье и личной жизни.

Для одних эта неделя откроет возможности для движения вперед и новых знакомств, для других – станет сигналом притормозить, сосредоточиться на внутреннем балансе и пересмотре приоритетов, пишет Vogue.

Овен

Овнов ожидает в целом благоприятная неделя. Удачный момент для инвестиций в дом или быт – возможны выгодные предложения. Венера способствует восстановлению сил и улучшению самочувствия.

Начиная с пятницы, Луна активизирует сферу личной жизни. Любовь станет насыщеннее, а скрытые или новые отношения могут начать развиваться быстрее.

Телец

Неделя для Тельцов будет обозначена принятием важных решений, в том числе в финансовой сфере. Меркурий поможет четко сформулировать планы и достичь конкретных результатов.

Со второй половины недели появится желание взять паузу и сменить обстановку. Луна будет способствовать путешествиям, а Венера – новым знакомствам и приятному общению.

Близнецы

Близнецы почувствуют потребность отойти от рутины и сосредоточиться на себе. Неделя благоприятна для саморазвития, поиска вдохновения и новых впечатлений.

С пятницы Луна усиливает комфорт и гармонию в личной жизни. Это удачный период для поездок, прогулок и восстановления эмоционального равновесия.

Рак

Ракам придется браться за более сложные задачи, но быстрые решения окажутся правильными. Середина недели принесет облегчение в общении и уменьшение напряжения с окружающими.

В сфере любви Марс советует не спешить. Стоит внимательно относиться к обещаниям – не все из них могут иметь под собой реальные намерения.

Лев

Львы начнут неделю активно и с энтузиазмом. До вторника Луна в знаке способствует успеху и заметности, однако дальше результаты потребуют большей гибкости.

Возможны неожиданные изменения в социальных планах. Важно не игнорировать потребности близких и вовремя выяснять причины напряжения.

Дева

В начале недели Девы могут столкнуться с тревогой или посторонним вмешательством в личные дела. Со среды ситуация прояснится, а эмоциональный фон стабилизируется.

Рабочая сфера принесет положительные результаты и возможность финансового роста. Выходные благоприятны для отдыха и новых знакомств.

Весы

Весы могут иметь дело с людьми, склонными к конфликтам, однако неделя не подходит для выяснения отношений. Лучше сосредоточиться на собственных задачах.

С пятницы Луна в знаке улучшит самочувствие и принесет хорошие новости. Путешествия и новые контакты сложатся удачно, особенно для одиноких Весов.

Скорпион

Скорпионы будут открыты к новым идеям и встречам. Со среды Луна способствует реализации планов, а на работе появятся нестандартные решения.

Марс активизирует финансовые амбиции, однако важно сдерживать эмоции и избегать острых высказываний. В любви возможны приятные сюрпризы.

Стрелец

Стрельцы проявят внимательность и доброжелательность, а интуиция поможет избежать ошибок. В то же время неделя потребует заботы о физическом состоянии.

С пятницы стоит уделить внимание здоровью: спорт, йога или плавание быстро восстановят энергию. Нептун будет способствовать творчеству и духовному развитию.

Козерог

Козероги будут легче достигать поставленных целей. Меркурий в знаке активизирует общение, встречи и социальные события.

Марс советует быть осторожными с личной информацией. Выходные подойдут для отдыха, развлечений и новых приглашений, которые могут оказаться перспективными.

Водолей

Водолеи быстро наведут порядок в важных делах. До вторника лучше избегать рискованных решений, чтобы не создавать дополнительного напряжения.

С пятницы ситуации начнут решаться проще. Выходные стоит посвятить восстановлению сил, домашнему отдыху и любимым занятиям.

Рыбы

Рыбы почувствуют рост оптимизма и внутреннего спокойствия. Неделя пройдет без резких изменений, а неформальное общение поможет снять напряжение.

В профессиональной сфере возможны новые возможности, которые потребуют обдуманных решений. Выходные благоприятны для прогулок, медитации и эмоционального баланса.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

