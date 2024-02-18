Небольшой дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, в большей части областей Украины ожидаются осадки. В основном на небе будет облачно с прояснениями, говорят синоптики.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Ночью осадки прогнозируются в западных, северных и центральных областях, а днем небольшой дождь и мокрый снег возможен по всей Украине.

"В южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в восточных областях прохладнее – 3-8 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6 градусов тепла, а на юге страны и на Закарпатье будет теплее всего – 5-10 градусов с отметкой "плюс".

В Киевской области пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Киеве ночью будет от 0 до +2 градусов, а днем потеплеет до 3-5 градусов выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, после аномального февральского потепления в Украину снова вернутся морозы. В некоторых областях страны температура опустится до -7 градусов.

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