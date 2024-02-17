В Украину на выходных вернутся морозы до 7 градусов: синоптики рассказали, где будет холоднее всего. Карта

После аномального февральского потепления в Украину снова вернутся морозы. В некоторых областях нашей страны температура опустится до -7 градусов.

В то же время в отдельных областях сохранится необычное для февраля тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 17 февраля, во всех областях Украины дневная температура будет плюсовой. Теплее всего ожидается на западе нашей страны. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Волынской областях воздух прогреется до +12 градусов.

В центральных и южных регионах ожидается +5…+7 градусов. Самая низкая температура будет на востоке Украины. В Донецкой, Луганской, Харьковской областях синоптики прогнозируют +1…+3 градуса.

Осадки в этот день синоптики прогнозируют в части западных областей. В других регионах нашей страны в течение дня будет переменная облачность.

В воскресенье, 18 февраля, на северо-востоке ударят ночные морозы до 7 градусов. Самая низкая ночная температура ожидается в Сумской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, на Харьковщине и Луганщине возможен мокрый снег. Дожди прогнозируются в центральных и южных областях.

Днем столбики термометров покажут до +9 градусов на юге и западе нашей страны. В большинстве других областей синоптики прогнозируют 0…+2 градуса.

В Киеве на выходных осадков не предвидится. Ночью температура в столице опустится до 0…+2 градусов, а в течение дня столбики термометров покажут +4…+6.

Напомним, нынешнее потепление – не окончательное в этом зимнем сезоне. По прогнозу синоптиков, март "компенсирует" относительно теплый февраль и принесет морозную и снежную погоду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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