Небольшое потепление с обильными осадками: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на среду, 20 ноября

Погода в Украине в среду, 20 ноября, будет облачной и ветреной в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с, на западе возможен дождь.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат – 25-30 м/с.

Днем в Карпатах и на Закарпатье прогнозируют значительный дождь и мокрый снег – объявлен I уровень опасности, желтый.

Столбики термометров днем будут показывать от +7 до +12 градусов, а в западных регионах ожидается от +1 до +6. Ночью температура по Украине будет от +4 до -1 градуса.

В южных областях Украины ночью синоптики прогнозируют от +2 до +7 градусов, днем будет от +10 до +15.

В Киевской области во вторник будет пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Температура по области ночью от +4 до -1, днем от +7 до +12.

В Киеве ночью ожидается до +2 градусов, днем около +10.

Также синоптики предупредили о гидрологических явлениях в Украине. 20-21 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 часов 19 ноября, в нижнем течении р. Боржава на 1,5-2,0 м, в пределах русел и без отрицательных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре сообщили, что с 20-21 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение погоды – порывы ветра, гололедица, дожди и метели.