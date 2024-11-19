Дождь со снегом, гололедица и порывы ветра: синоптики и спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине во вторник, 19 ноября, будет преимущественно сухой, небольшой дождь с мокрым снегом возможен только на севере и западе. Однако уже с 20-21 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение погоды – порывы ветра, гололедица, дожди и метели.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook. Во вторник погода будет пасмурной с прояснениями, в Карпатах местами возможны порывы ветра до 20 м/с.

В западных регионах, а также ночью на севере, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Температура днем будет колебаться от +3 до +8 градусов, на юге температура поднимется до +13. Ночью синоптики прогнозируют от -–3 до +2 градусов.

В столичном регионе будет пасмурно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в Киеве ночью от +1 до +3, днем от +5 до +7.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что уже с 20 ноября ожидается ухудшение погоды. В западных регионах прогнозируют значительные дожди, в Карпатах – сильный снег. Температура днем от +8 до +13, в Карпатах морозы до -6 градусов.

21-23 ноября прогнозируют умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных и северных областях на дорогах гололедица, местами налипания мокрого снега и гололедица.

В ГСЧС также предупредили украинцев об ухудшении погоды. 21-23 ноября ожидается сильный дождь и снег, порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах возможны сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с, метели.

"В Украине, кроме южной части, образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах гололедица; местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега. Призываем пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать в эти дни поездки на дальние расстояния", – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что резкое изменение погоды в Украине произойдет с 21 ноября. Ближайшие два дня порадуют украинцев приятным теплом "прабабьего" лета.