Не жарой единой: синоптики сказали, где в пятницу пройдут дожди с грозами

Погода в Украине в пятницу, 4 июля, будет жаркой во всех регионах страны – температура воздуха будет колебаться днем от +28 до +33 градусов; на юге до +35 градусов. Однако часть Украины накроют дожди, местами возможны грозы и порывы ветра.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле повышенного давления.

Однако днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, обусловленные холодным атмосферным фронтом с северо-запада. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – сказано в сообщении.

Температура ночью от +15 до +20 градусов, на востоке страны от +11 до +16 градусов. Днем по Украине синоптики прогнозируют от +28 до +33 градусов; в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара до +35, на северо-западе страны снижение до +20..+25 градусов.

В столичном регионе 4 июля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На Киевщине температура ночью от +15 до +20 градусов, днем от +28 до +33; в Киеве ночью от +18 до +20, днем от +30 до +32 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются две волны жары с "перерывами" от температур свыше +30 градусов и дождей. Дневной температурный минимум составит +22 градуса, а максимум +37 градусов.

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