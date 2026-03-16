'Красные бокалы для эльфов': что за грибы уже заметили на Львовщине этой весной и съедобны ли они. Фото

В лесах Львовщины уже можно встретить одни из первых весенних грибов – саркосцифы. В народе их еще называют "красные бокалы для эльфов" – из-за яркого пурпурного цвета и буквального перевода их названия из греческого языка.

Видео дня

Они не только имеют красивый яркий вид на фоне серого лесного настила ранней весной, а еще и обладают лечебными свойствами, полезны в лесной экосистеме и широко применяются в кулинарии. О том, что это за грибы, в каком виде их можно есть, где растут и как применяются в лечении, рассказало Еспресо.Захід.

Происхождение названия

Название рода Sarcoscypha происходит от греческих слов sarx – "мясо" и skyphos – "чаша", поэтому дословно переводится как "мясистая чаша". Название вида coccinea с латинского – "ярко-красная" или "пурпурная", что указывает на внешний вид этого гриба.

Из-за этого в народе бытуют различные его названия – "эльфийская чаша", "эльфовая шапка", "красные бокалы для эльфов", "красная эльфовая чаша". Такая поэтическая характеристика связана с тем, что внешне они похожи на сосуды, в которых собирается дождевая вода, и это вызывает ассоциации с бокалами для мифических существ – духов, эльфов.

Что это за гриб и где он растет

Саркосцифа – это небольшой сапротрофный гриб, который принадлежит к роду саркосцифов (Sarcoscypha) в семействе геоглеевых (Sarcoscyphaceae). Он питается мертвой органикой и таким образом помогает природе разлагать отмершие растительные остатки: гнилую древесину, кору, листья. Растет на гнилых листьях, коре деревьев, иногда – на ветвях, которые частично погружены в почву или мох.

Увидеть его чаще всего можно во влажных лиственных лесах, балках и оврагах, у ручьев и рек. Встретить этот гриб возможно в лесах Львовщины и в Карпатах.

Можно ли эти грибы есть

Саркосцифа считается условно съедобной. Ее стоит варить 10-15 минут, после чего можно тушить, жарить, варить в супах или сушить. Она безопасна, но не имеет четко выраженных вкусовых качеств по сравнению с другими грибами. Впрочем, ее добавляют в салаты, соусы, супы, запеканки, маринуют, сушат, используют как декоративный элемент к блюдам.

Какими лечебными свойствами обладают саркосцифы

Саркосцифы известны своими лечебными свойствами. В частности, порошок из сушеных грибов использовали как антисептик и противовоспалительное средство: им присыпали медленно заживающие раны, чтобы остановить кровотечение и предотвратить инфицирование. В фольклоре и традиционной фитотерапии есть упоминания, что саркосцифы применяли при заболеваниях дыхательных путей – гриппа, бронхита, пневмонии. Также этим грибам приписывали способность укреплять иммунитет. Стоит отметить, что официальная медицина не имеет стандартизированных схем лечения на основе саркосцифов. Поэтому перед использованием этого гриба в лечебной форме необходимо консультироваться с врачом.

Ранее OBOZ.UA публиковал эксклюзивные фотографии грибов в Карпатах, которые часто путают с сатанинскими (чертовыми) из-за похожего внешнего вида. Они имеют красные ножки и серовато-коричневые шапки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!