Не все хотят их возвращения: Сибига сказал, сколько украинцев во время войны оказались за границей

Во время войны за границей находятся около 8 миллионов украинцев. Украинская власть уже рассматривает необходимые шаги, чтобы создать условия для возвращения граждан домой.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, вопрос возвращения украинцев является стратегической целью государства.

Глава МИД добавил, что для возвращения граждан, прежде всего нужно создать надлежащие условия безопасности в Украине.

"По нашим данным, даже не 6, а 8 миллионов украинцев находятся вынужденно за рубежом. Для нас это действительно становится уже вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут приняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать или создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой", – заявил глава МИД.

Министр также отметил, что наше государство обсуждает этот вопрос с международными партнерами. При этом, по его словам, не все страны заинтересованы в возвращении украинцев. Сибига пояснил, что это связано с вкладом граждан Украины в экономику других государств, а также с уровнем их квалификации.

"Мы тоже видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая вклад наших граждан в развитие экономик, учитывая уровень их квалификации, адаптивность в этих странах. Поэтому, фактически, нам еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись", – сказал Сибига.

Напомним, украинское правительство разрабатывает комплексную стратегию репатриации более 8 миллионов украинцев из-за рубежа. Совместно с Европейским Союзом уже сейчас разрабатываются механизмы, которые обеспечат условия для безопасного и комфортного возвращения граждан домой.

