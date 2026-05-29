ЕС работает с Украиной над возвращением беженцев: что им могут предложить на Родине

Украинское правительство разрабатывает комплексную стратегию репатриации более 8 миллионов украинцев из-за рубежа. Совместно с Европейским Союзом уже сейчас разрабатываются механизмы, которые обеспечат условия для безопасного и комфортного возвращения граждан домой.

Об этом заявила председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко. Она подчеркнула, что миграция является управляемым процессом, поэтому нынешнее количество украинцев за рубежом не является необратимой трагедией, но государство обязано не потерять связь с людьми и подготовить почву для их камбека.

Европа не собирается удерживать украинцев навсегда

Несмотря на высокую оценку трудолюбия украинских беженцев и их значительный вклад в европейскую экономику, на официальном международном уровне продолжается активная работа над программами реинтеграции людей в Украине. ГМС уже ведет постоянный диалог со многими европейскими политиками и службами.

"Они все ищут пути, каким образом довольно таки мягко, безболезненно разработать программу по возвращению украинцев в Украину, потому что они также понимают, что нам очень важно вернуть собственно граждан", – отмечает Наталья Науменко.

Ожидается, что европейские программы помогут сделать процесс репатриации максимально комфортным, а сами граждане привезут в Украину новый западный опыт и идеи для восстановления страны.

Важность паспортизации за рубежом

Важным шагом для будущего возвращения стало расширение сети подразделений ГП "Документ" за пределами Украины. Государство намеренно упрощает доступ к документам, чтобы украинцы не растворялись в иностранном правовом поле. Даже подростки, которые достигают 14 лет вдали от дома, массово оформляют украинские ID-карты, в чем Наталья Науменко видит высокий патриотический потенциал молодежи.

"Казалось бы, за рубежом ID-карта не нужна совсем совсем... но они оформляют ID-карты. Мы говорим о том, что они сознательно идентифицируют себя украинцами. То есть они так или иначе не потеряли эту связь", – говорит главная миграционка.

Именно это стремление сохранить свою идентичность свидетельствует о том, что после стабилизации ситуации с безопасностью значительная часть семей готова отправиться обратно в Украину.

Множественное гражданство

Другим политическим инструментом, который должен облегчить возвращение и удержать людей вокруг украинского государства, является законодательная инициатива президента Владимира Зеленского о введении множественного гражданства. Это позволит миллионам эмигрантов в странах ЕС, США или Канаде сохранять юридическую связь с родиной.

Множественное гражданство – это прежде всего возможности для возвращения нового поколения.

"Это возможности... чтобы молодые люди, которые родились за рубежом, чувствовали себя украинцами и в будущем могли приехать сюда без лишних бюрократических процедур... развивать эту Украину и поднимать эту экономику", – подчеркивает глава ГМС.

Государство также успокаивает общество внутри страны: возвращение миллионов людей с двумя паспортами не создаст политических рисков. Благодаря строгому цензу оседлости и обязательной регистрации, лица из-за рубежа не смогут искусственно влиять на местные выборы или решать судьбу общин, пока не вернутся и не начнут полноценно жить в Украине.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для украинских подростков, которые из-за войны или по другим причинам оказались за пределами родины, действуют те же правила документирования, что и для жителей Украины. Достижение определенного возраста автоматически обязывает каждого юного гражданина получить свой первый внутренний паспорт.

