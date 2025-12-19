Не ванна: эксперт сказал, где самый высокий шанс выжить в квартире многоэтажки

Так называемое "правило двух стен" – если вы во время воздушной тревоги находитесь в собственном доме, надо держаться в ванной комнате, или в коридоре, – было и остается действенным. Конечно, "две стены" не является гарантией невредимости в случае попадания дрона или ракеты в жилой дом, но если тревогу объявили слишком поздно и люди не успели добраться до укрытия, надо придерживаться хотя бы указанного правила.

Более того, надо знать где и какие в вашем доме стены, и выбрать наиболее прочные, рассказывает эксперт по безопасности, руководитель Центра корпоративной безопасности "Автоном Клуб" Игорь Молодан. Это не касается стен с окнами.

Не спасет ни три, ни четыре стены

"Пребывание во время атаки в ванной комнате – это один из вариантов укрытия, когда работает "правило двух стен". Но две стены могут и не спасти, когда в доме после атаки вражеского дрона происходит сплошной обвал перекрытий. Так было в случае на Троещине, когда люди пережидали тревогу в ванной комнате, и произошел обвал. Люди погибли – к сожалению, в таких случаях уже ничего не спасет, ни три, ни четыре стены", – объяснил Игорь Молодан.

Эксперт отмечает: без учета специально оборудованных укрытий считать достаточно надежным можно подвальное или полуподвальное помещение. И только если до него далеко идти, а вражеские дроны уже слышно буквально над головой, следует оставаться в квартире и воспользоваться правилом двух стен.

Как выбрать безопасное место

"Это может быть помещение, где нет окон: коридор, ванная, туалетная, кладовка. Если это многоэтажный дом, то лучше всего тревогу пережидать на лестничной площадке или возле шахты лифта, потому что это наиболее прочная конструкция в доме. Люди могут переждать тревогу на первом этаже дома, и по возможности перейти в подвальное или полуподвальное помещение, если оно есть в доме", – посоветовал эксперт.

Почему ванна считается безопасной

Потому, что эта комната в квартире защищает от сопутствующих обломков.

"По правилу "двух стен" мы прячемся, чтобы не получить повреждений от сопутствующих осколков при взрыве. А сопутствующие осколки прежде всего образуются от стекол на окнах. Именно они (после обломков от БПЛА) являются наибольшей опасностью для людей", – объяснил Игорь Молодан.

Стена ванны способна спасти человека от осколков, а разбитые зеркало или плитка в ванной, по словам эксперта, не представляют существенной угрозы, потому что можно чем-то прикрыться или сесть подальше от зеркала.

Что должно быть в комнатах

Специалист также посоветовал убрать из отдельных мест квартиры предметы, которые могут стать сопутствующими обломками или создать дополнительную опасность.

"Там, где находятся люди, не должно быть керамических ваз у окон, или ножей и вилок, их лучше сложить в ящик. Такие вещи могут стать сопутствующими обломками. Понятно, что не нужно тянуть в дом всевозможные взрывоопасные предметы – гранаты, снаряды, патроны, легковоспламеняющиеся жидкости и т.д.", – рассказал Игорь Молодан.

Он добавил, что неплохо держать в квартире работающий огнетушитель. Но в любом случае лучший вариант во время воздушной тревоги – это быть в укрытии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах в результате ночной атаки 18 декабря были повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, возникли пожары, часть города оставалась без электроснабжения. Над городом фиксировали пролет ударных беспилотников, поэтому были многочисленные попадания и падения обломков. Известно, что были ранены шесть человек.

