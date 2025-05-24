Не в июне: когда в Украине отмечают День молодежи в 2025 году

В современной Украине молодежь – это не только студенты. Это поколение, которое создает новые смыслы, защищает страну на фронте, развивает экономику, запускает стартапы и формирует культурный ландшафт. У каждого из них – свой путь, свои вызовы и свой голос, но есть дата, которая объединяет всех – День молодежи.

Видео дня

Праздник, призванный обратить внимание общества на потребности молодого поколения, отмечается не только в Украине, но и в большинстве стран мира. С 2022 года Украина синхронизировала дату этого праздника с международной практикой. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и о том, когда его отныне отмечают.

Почему дату изменили

До 2022 года День молодежи в Украине праздновали в последнее воскресенье июня. Однако после обновления календаря праздников Украина решила присоединиться к международной инициативе. Таким образом дата 12 августа стала официальной.

Как возник праздник

Идея создания Международного дня молодежи впервые прозвучала в 1991 году на форуме ООН в Вене. Через несколько лет ее поддержали на конференции министров по делам молодежи в Лиссабоне. И только в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН официально закрепила дату – 12 августа.

Праздник создан с целью усилить внимание к роли молодежи в обществе, поддержать ее развитие, привлечение к принятию решений и освещение проблем, с которыми сталкиваются молодые поколения в разных странах.

Где и когда еще празднуют День молодежи

Хотя Международный день молодежи установлен именно 12 августа, многие страны имеют собственные даты национального праздника:

Азербайджан – 2 февраля;

Вьетнам – 26 марта;

Китай – 4 мая;

Турция – 19 мая;

ЮАР – 16 июня.

Отдельно стоит упомянуть Всемирный день молодежи, основанный Папой Иоанном Павлом II в 1984 году. Католическое празднование имеет религиозное и морально-ценностное направление и проходит ежегодно в Вербное воскресенье на епархиальном уровне, а раз в несколько лет – в формате глобального собрания молодежи.

Ежегодные темы Дня молодежи

Международный день молодежи ежегодно имеет отдельную тематику, которую определяют на основе актуальных вызовов.

Например:

2001 – проблема ВИЧ/СПИДа

2003 – молодежь и занятость

2013 – молодежная миграция

2014 – психическое здоровье

2023 – развитие зеленых навыков для устойчивого будущего.

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