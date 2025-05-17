'Не узнали бы отродясь': Юлия Тимошенко ошеломила сеть 'новым лицом'. Фото

Народный депутат Юлия Тимошенко на протяжении всей своей политической карьеры отличалась любовью к смене образов и нарядов. Недавно во внешности политика увидели существенные изменения в чертах лица.

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При этом Тимошенко регулярно отрицает слухи о пластической операции, а посвежевшее лицо объясняет "хорошим отдыхом". OBOZ.UA узнал, что изменилось в образе Тимошенко и почему одно из ее последних фото разозлило украинцев.

В честь Дня вышиванки большинство народных избранников явились в Верховную Раду в традиционной вышитой украинской одежде. Тимошенко не стала исключением и пришла в парламент в красно-белом вышитом платье. Причем украинцы моментально оценили не только наряд, но и кардинальные изменения лица политика.

На фото с народным депутатом и бывшим руководителем запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко украинцы заподозрили, что Тимошенко сделала очередную пластическую операцию на лице.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что лицо у Тимошенко опухшее и предположили, что это могут быть последствия очередной пластической операции. В целом украинцы скептически отнеслись к очередному "омоложению" нардепа.

Стоит отметить, что Тимошенко традиционно отрицает слухи о пластической операции. Еще в 2021 году она рассказывала журналистам, что хорошо выглядит, потому что после высокого темпа работы смогла хорошо отдохнуть.

Кроме того, украинцев возмутила совместная фотография с Бойко. Люди напомнили, что бывший руководитель ОПЗЖ после начала российской агрессии ездил в Москву и строил свою политическую карьеру на пророссийских нарративах.

Пользователи соцсетей также установили, что Тимошенко решила отметить День вышиванки, придя в парламент в платье за более чем 110 тыс. гривен. В частности, аналогичный наряд украинцы нашли на сайте дизайнера Юлии Магдич.

Как сообщал OBOZ.UA, в мире большой политики внешность давно стала не просто деталью имиджа, а почти профессиональным требованием. В эпоху высоких стандартов красоты, телеэфиров в высшем качестве и постоянного публичного контроля даже мимическая морщина или мешки под глазами могут стать поводом для обсуждений в сети.

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