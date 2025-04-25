У Тищенко 'синдром переполненного лица', а Тимошенко делала подтяжку: как выглядели раньше украинские политики, которых заподозрили в пластике

В мире большой политики внешность давно стала не просто деталью имиджа, а почти профессиональным требованием. В эпоху высоких стандартов красоты, телеэфиров в высшем качестве и постоянного публичного контроля даже мимическая морщина или мешки под глазами могут стать поводом для обсуждений в сети. Именно поэтому многие украинские политики все чаще оказываются в эпицентре слухов о возможных визитах к пластическим хирургам или косметологам.

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У публичных лиц, ежедневно предстающих перед камерами, есть немало мотиваций выглядеть моложе, свежее и увереннее. Однако есть предел, когда "эстетическое усовершенствование" превращается в искусственность, а иногда и в откровенно неудачный эксперимент над собой.

Николай Тищенко

Нардеп и ресторатор Николай Тищенко, по словам пластического хирурга Григория Стрикуна, мог стать жертвой "синдрома переполненного лица" (overfilled face syndrome). Это состояние возникает у людей, которым ввели чрезмерное количество филеров на основе гиалуроновой кислоты.

Симптомы включают постоянные отеки, изменение мимики, эффект тиндаля (светло-голубой оттенок под кожей), диспропорции лица, а также изменение качества кожи. "Все это создает эффект очень отечного лица, что можно заметить невооруженным глазом", – отметил хирург.

Юлия Тимошенко

Бывший премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не раз становилась объектом слухов о своей младшей внешности. Пластические хирурги предполагают, что политик могла сделать подтяжку лица и блефаропластику.

"Можно подумать о подтяжке лица в целом, изменились объемы лица", – объяснил заведующий отделением пластической хирургии в Центре современной пластической и оперативной хирургии Виталий Орел.

Оксана Марченко

Отдельное внимание пластический хирург Григорий Стрикун обратил на внешность сбежавшей телеведущей, которая в 2021 году вступила в скандальную политическую партию "ОПЗЖ", Оксану Марченко – супругу пророссийского политика Виктора Медведчука. Он заявил, что лицо предательницы испытало по меньшей мере четыре пластических вмешательства. Среди них – ринопластика, блефаропластика, удаление жировых тел Биша и инъекции ботокса.

"Кончик носа приподнят, но отведен немного слева от вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции. Верхняя блефаропластика выполнена с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты", – прокомментировал хирург. Он также добавил, что изменения выглядят радикальными – такими, которые обычно делают при попытках бегства и изменения внешности для смены паспорта.

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