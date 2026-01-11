'Не надо искать бумаги и ждать': военные рассказали о преимуществах приложения Армия+

Приложение Армия+ меняет подход к оформлению рапортов в Вооруженных силах Украины, позволяя военным подавать документы непосредственно с места службы. В Минобороны показали, как цифровые решения сокращают бюрократические процедуры и сохраняют время, которое на фронте имеет особую ценность.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram-канале. Также есть комментарий от военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ.

В Министерстве обороны сообщили, что приложение Армия+ уже активно используют в боевых подразделениях. В частности, в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде отмечают: цифровые рапорты значительно упростили процессы после выхода военных с позиций.

Главный сержант батальона с позывным "Фикс" в видео отметил, что раньше бойцам приходилось искать бумажные документы, ехать в другие населенные пункты или ждать в строевых частях. Теперь эти действия не нужны. "Не надо искать бумаги, ехать в другие города или ждать. Рапорт можно подать сразу на месте – даже с чашкой кофе в руке", – рассказал военный.

По его словам, упрощение почувствовали и командиры подразделений. Все поданные рапорты отображаются в приложении, где их можно оперативно просмотреть и согласовать без дополнительных согласований и потери времени.

В Минобороны уточняют, что в Армия+ сейчас доступны более 50 типов рапортов. Среди них – оформление ежегодного и оздоровительного отпуска, возвращение из отпуска или лечения, командировки, а также справка формы Ф-5. Ведомство подчеркивает, что расширение функционала приложения продолжается, чтобы максимально уменьшить бумажную нагрузку на военных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украинская система мобилизации трансформируется, переходя от физического присутствия к цифровому контролю. В Минобороны все чаще подчеркивают, что будущее мобилизационных процессов за автоматизацией и реестрами, а не за "уличными рейдами". Сейчас сотрудники ТЦК массово выходят на улицы из-за отсутствия актуальных данных о гражданах.

