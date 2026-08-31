Не только сотрудники ТЦК: кто может вручать повестки в Украине
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Во время мобилизации вручение повестки не обязательно происходит при участии сотрудников территориального центра комплектования. Законодательство предусматривает создание специальных групп оповещения, в состав которых, в зависимости от обстоятельств, могут входить представители различных органов и учреждений.
Адвокат Марина Бекало отметила, что порядок формирования таких групп определен постановлением правительства. Об этом сообщает ТСН.
Кто входит в группы оповещения
Следовательно, само по себе отсутствие сотрудника ТЦК во время оповещения не означает, что мероприятие не может проводиться.
В группы могут входить представители районных и городских государственных администраций, а также военных администраций. Кроме того, к оповещению могут привлекаться сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.
В состав групп также могут входить представители ТЦК и СП, а также сотрудники Национальной полиции.
Кого могут привлекать во время оповещения по месту жительства
Отдельные правила касаются ситуаций, когда военнообязанных оповещают непосредственно по месту жительства, работы или учебы.
В таких случаях к соответствующим группам могут привлекаться гражданские лица. В частности, это могут быть руководители или председатели правлений ОСМД.
Также к оповещению могут присоединяться представители работодателя или учебного заведения. То есть круг лиц, участвующих в таких мероприятиях, зависит от места и обстоятельств проведения оповещения.
Обязательно ли присутствие сотрудника ТЦК
Таким образом, само по себе присутствие сотрудника ТЦК не является обязательным условием для формирования группы оповещения. В то же время лица, участвующие в таких мероприятиях, должны действовать в рамках определенных законодательством полномочий и установленного порядка оповещения военнообязанных.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сентябре призыв по мобилизации будет проходить в плановом режиме. Повестки могут получить военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие отсрочки или отсрочки от призыва.
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