Не только Сочельник: какой праздник отмечают 24 декабря в Украине

Каждая дата в календаре имеет исторический и символический смысл. Она объединяет события государственного, общественного и духовного характера, которые влияли на жизнь людей в разные эпохи. 24 декабря – день, отмеченный как важными религиозными праздниками, так и событиями, оставившими заметный след в истории Украины и мира.

Сегодня отмечают навечерие Рождества Христова и День работников архивных учреждений Украины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 декабря

Навечерие Рождества Христова (Сочельник)

Навечерие Рождества – один из важнейших дней христианского календаря, предшествующий празднику рождения Иисуса Христа. В украинской традиции этот день ассоциируется с семейным единством, молитвой и духовным очищением.

Главным событием Сочельника является постный ужин, который традиционно состоит из двенадцати блюд, символов достатка и памяти об апостолах. Сочельник считается временем тишины, примирения и подготовки к великому христианскому празднику.

День памяти преподобномученицы Евгении

Преподобномученица Евгения почитается как пример верности христианским идеалам и духовной стойкости. По преданию, она подверглась преследованиям и мученической смерти за исповедание веры. В этот день верующие вспоминают ее подвиг, обращаясь к молитве и размышлениям о силе убеждений и моральном выборе человека.

День работников архивных учреждений Украины

Профессиональный праздник архивистов, которые отвечают за сохранение документального наследия государства. Именно архивы обеспечивают непрерывность исторической памяти, подтверждают правовые факты и дают возможность исследовать прошлое на основе первоисточников. Работа работников архивных учреждений имеет ключевое значение для науки, культуры и государственного управления.

Исторические события этого дня

1760 – российская императрица Елизавета подписала указ, позволявший помещикам ссылать крестьян в Сибирь без суда и следствия.

1917 – в захваченном большевиками Харькове открылся Всеукраинский съезд советов, который завершился провозглашением т. н. Украинской Народной Республики Советов.

1958 – в СССР ввели обязательное восьмилетнее образование.

1979 – СССР начал военную оккупацию Афганистана.

1982 – состоялся первый полет опытного образца грузового самолета Ан-124 "Руслан".

2004 – на орбиту выведен украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-1М".

Кто родился 24 декабря

1798 – Адам Мицкевич, польский поэт-романтик ("Пан Тадеуш", "Дзяды"), деятель национально-освободительного движения.

1905 – Говард Хьюз, американский бизнес-магнат, миллиардер, авиатор, режиссер и филантроп.

1906 – Джеймс Хэдли Чейз, английский писатель, написавший более 80 детективов.

1922 – Ава Гарднер, американская актриса, голливудская звезда 1940–1950х гг. Включена в список 100 величайших звезд кино за 100 лет по версии Американского института кинематографии.

1937 – Вячеслав Чорновил, украинский политик, общественный деятель, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа.

1974 – Алексей Сенюк, главный сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1863 – Уильям Текерей, английский писатель, автор романа "Ярмарка тщеславия" ("Ярмарка суеты").

1980 – Карл Дениц, немецкий гросс-адмирал, командующий Кригсмарине во время Второй мировой войны, президент Германии 30 апреля 1945–23 мая 1945.

2008 – Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.

