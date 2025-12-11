Как выбрать живую елку на Новый год: на что надо смотреть

Живая елка традиционно наполняет дом во время Рождества и Нового года праздничным духом и создает неповторимую атмосферу. Свежий аромат натуральной хвои невозможно спутать ни с чем.

Однако она имеет один существенный недостаток по сравнению с искусственной – может вянуть и осыпаться. Чтобы лесная красавица простояла максимально долго и не потеряла свой вид до конца праздников, важно знать, когда и как правильно ее выбирать. Секрет долговечности дерева заключается в правильной оценке его свежести при покупке и обеспечении надлежащего ухода дома. OBOZ.UA рассказывает обо всех основных деталях.

Когда лучше всего покупать елку, чтобы она долго простояла

Обычно деревья для праздников начинают срубать в начале декабря. Поэтому, чтобы получить лучший выбор качественных деревьев рекомендуется покупать елку как можно раньше в сезон – от конца ноября до первой недели декабря. Чем ближе дата к Новому году, тем меньше будет ассортимент. И менее качественные елки будут оставаться на руках у продавцов. Покупать елку лучше днем, чтобы иметь возможность детально разглядеть все нюансы.

Проверяем легальность и размер

Прежде чем отправиться за покупкой, следует точно измерить помещение, где она будет стоять: высоту и диаметр места, где вы планируете разместить дерево. Елки на открытом пространстве часто выглядят меньше, чем оказываются дома. Также убедитесь в легальности дерева: все сертифицированные елки имеют специальную маркировку — пластиковую этикетку или бирку с индивидуальным номером и штрихкодом.

Признаки свежесрубленного дерева: внешний вид и упругость

Свежее дерево легко отличить по внешним признакам. Его хвоя должна быть ярко-зеленой и сочной, без бурых или желтых участков – такие пятна свидетельствуют о том, что дерево срубили давно. На ощупь иглы должны быть мягкими и гибкими. Аккуратно проведите рукой по ветке или слегка потрясите дерево за ствол – хвоя при этом не должна активно осыпаться. Если потереть ее между пальцами, должен выделиться стойкий аромат смолы. Ветки свежей елки остаются упругими: если слегка согнуть ветку и отпустить, она должна сразу выпрямиться, а не сломаться.

Ствол: на что обратить особое внимание

Ствол дерева должен быть ровным и прямым. Необходимо тщательно осмотреть его на наличие трещин. Наличие темного ободка на срезе ствола является плохим знаком, поскольку это указывает на то, что дерево было срублено давно, и оно быстро начнет осыпаться в теплом помещении. Также следует помнить, что не стоит покупать уже завернутое в сетку дерево, поскольку это не позволяет качественно проверить его форму и свежесть.

Советы по транспортировке и установке дома

Дерево нужно транспортировать максимально аккуратно. После приобретения его лучше связать веревками и накрыть тканью. Заносить елку домой следует верхушкой вперед, чтобы избежать обламывания веток. После этого важно дать елке время на адаптацию. Не заносите ее сразу с холода в теплое помещение. Резкий перепад температур приведет к осыпанию хвои. Поэтому на первые несколько дней оставьте дерево в прохладном, но защищенном от мороза месте (например, в коридоре, подъезде или на веранде).

Перед установкой необходимо освежить срез, отрезав 3–5 см от основания ствола. Это удалит запечатанный смолой слой и позволит дереву впитывать влагу. Кроме того, нижнюю часть ствола на несколько сантиметров нужно очистить от коры. Елку следует ставить подальше от источников тепла – каминов, батарей и обогревателей, поскольку чрезмерное тепло приводит к быстрому высыханию.

Обязательное условие долговечности праздничного дерева – постоянное увлажнение. Поместите елку в подставку с водой (или влажным песком) и следите, чтобы срез ствола всегда был погружен в этот субстрат. Если у вас дома очень сухой воздух, можно использовать увлажнитель для комнаты. Он поможет дереву дольше оставаться свежим.

