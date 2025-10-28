'Не стоит бояться, надо верить в свою мечту': Никита Алексеев дал советы участникам 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова подводит итоги осенней смены "Блогер Кэмпа", организованной в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". В эту смену с кемперами встретился известный украинский певец Никита Алексеев. Артист провел творческие и мотивационные мастер-классы, рассказал свою историю становления и поделился советами, которые помогают преодолевать вызовы и всегда оставаться верным своим мечтам.

Артист дал детям несколько важных наставлений:

Найти свое место в мире и быть настойчивыми, шаг за шагом двигаться к своей цели, не бояться начинать сначала, если что-то не удается с первой попытки, и всегда искать новые возможности для развития.

Искать единомышленников и друзей, которые поддерживают, вдохновляют и помогают расти, с которыми можно делиться идеями и вместе преодолевать трудности по жизни. Кемп дал детям возможность найти таких друзей среди своих сверстников, что создало особый ментальный обмен.

Формировать собственные планы на жизнь и определять приоритеты. Понимание того, что для себя важнее всего, помогает правильно расставлять цели, планировать действия и шаг за шагом приближаться к мечте, преодолевая даже большие вызовы.

Никита Алексеев отметил, что встреча с кемперами была чрезвычайно ценной и полной энергии, ведь дети активно слушали, делились своими мыслями и получали полезные знания для своего развития.

"Мы очень классно пообщались. У нас было несколько лекций о том, что не стоит ничего не бояться, надо верить в свою мечту. Поэтому я думаю, что мне немного удалось на первом этапе донести до них определенную информацию. Думаю, что что-то могут будут будут и использовать", – рассказал артист.

Участники "Блогер Кэмпа" говорят, что такие встречи вдохновляют и помогают отыскать свой путь, а советы Никиты Алексеева остаются с ними как полезный опыт для будущего.

"Мне он очень понравился, как человек. Его интересно слушать, он давал нам пять, а мне сердечко показал", – говорит 15-летняя Дарья из Сум.

"Мне очень понравился концерт. Я его слушаю, поэтому интересно было вживую увидеть и услышать", – поделился впечатлениями 13-летний Александр из Донецкой области.

"Блогер Кэмп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, овладевая навыками блогерства и онлайн-профессии при поддержке опытных наставников.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили около 6 миллионов детей Украины.