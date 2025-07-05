Не 'совет да любовь': как красиво поздравить молодоженов на украинском языке

Украинский язык порой становится вызовом даже для носителей, которые невольно употребляют русизмы. Среди таких устоявшихся выражений, часто встречающихся в повседневной речи, есть популярная фраза "совет да любовь".

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Это выражение традиционно используют для поздравления молодоженов или влюбленных пар, желая им гармонии и счастья. Однако мало кто задумывается, как именно это пожелание звучит на украинском языке без заимствований.

Эта фраза, "совет да любовь", является полностью русскоязычной конструкцией. Дословный перевод на украинский — "совет и любовь" или более удачный вариант "согласие и любовь" — теряет благозвучие и привычное звучание. Именно поэтому для корректного и красивого пожелания на украинском языке следует использовать другие, более естественные для него выражения.

Существует ряд замечательных украинских фраз, которые точно передают смысл русского оригинала, но звучат гораздо благозвучнее и аутентичнее. Вместо прямого перевода, стоит обратить внимание на устоявшиеся украинские выражения, передающие пожелания счастья, согласия и долголетия в супружеской жизни.

Среди таких вариантов можно выделить следующие:

"Щастя та злагоди молодятам" — это пожелание емко передает суть;

"На щастя, на долю" — традиционное украинское выражение, которое несет в себе глубокий смысл добрых пожеланий;

"Живіть у любові та злагоді" — простое и понятное пожелание гармоничной жизни;

"Многая літа у парі" — подчеркивает пожелания долгой и счастливой совместной жизни.

Эти альтернативные пожелания не только отличаются от оригинала, но и отражают богатство украинского языка. Они звучат гармоничнее и подчеркивают уникальность украинской культуры речи. Избегая русских фраз и калек, которые, к сожалению, уже укоренились в украинском языке, мы способствуем его чистоте и сохранению, а также передаем эти знания будущим поколениям.

OBOZ.UA на днях писал советы о правильном переводе фразы "неудобно".

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