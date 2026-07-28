"Не сдаваться и идти дальше": история защитника Мариуполя Георгия Рошко

Защитник Мариуполя, морской пехотинец Георгий Рошка пережил тяжелые бои за город, ранение и пребывание в российском плену. В рамках проекта "Сердце Азовстали" Фонда Рината Ахметова защитник получил комплексную поддержку, в том числе собственную квартиру в Одессе.

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На защиту Украины Георгий встал ещё в 2017 году. Полномасштабное вторжение он встретил в Мариуполе. Во время прорыва с завода имени Ильича на "Азовсталь" он получил осколочное ранение в ногу, но после этого вернулся к выполнению боевых задач.

Во время обороны "Азовстали" защитник был ранен во второй раз. В результате Георгий лишился руки. В мае 2022 года вместе с другими защитниками Мариуполя по приказу командования он сдался в плен, а 29 июня того же года был освобожден в ходе обмена как тяжело раненый.

После возвращения Георгий начал строить новый этап жизни. Собственная квартира помогла удовлетворить базовую потребность в жилье и сосредоточиться на будущем — собственных целях, развитии и планах. Среди них – предпринимательство, идея открыть улиточную ферму и участие в марафоне в Лондоне.

"Такая поддержка очень важна. Это даёт ощущение того, что ты нужен. Я хочу поблагодарить проект "Сердце Азовстали" и Рината Ахметова за помощь. Это на самом деле очень приятно и круто", – рассказал Георгий Рошка.

Для "Сердца Азовстали" важно не только удовлетворять насущные потребности защитников Мариуполя, но и поддерживать их дальнейший путь после пережитого. Посттравматический рост – это возможность после войны, ранения или плена обрести новую опору, смысл и свою роль в жизни. Именно это направление сегодня является ключевым в работе организации.