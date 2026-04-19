Не сажайте это рядом с кабачками: урожай будет бедным

Даже неприхотливые кабачки могут дать слабый урожай, если рядом с ними растут неудачные соседи. Хуже всего на эту культуру влияют капустные, картофель, фенхель и огурцы, ведь они либо истощают почву, либо конкурируют с кабачками за пространство и питательные вещества.

Огородники часто тратят много сил на подготовку почвы, подкормки и уход, но иногда забывают о еще одном очень важном факторе – совместимость культур. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя сажать возле кабачков.

Какие растения не стоит сажать рядом с кабачками

В первую очередь нежелательными соседями для кабачков считаются растения из семейства капустных. Речь идет о кольраби, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Все эти культуры активно вытягивают питательные вещества из почвы, из-за чего кабачки могут недополучить нужное питание.

Кроме того, капустные способны привлекать на грядку насекомых-вредителей, которые могут навредить и кабачкам. В результате растение растет слабее, а урожай становится хуже.

Еще один неудачный сосед – картофель. Его корневая система занимает много места в почве, поэтому рядом кабачкам может просто не хватать ресурсов для нормального развития. Такая конкуренция под землей часто сказывается и на росте, и на количестве плодов.

Не советуют высаживать возле кабачков и фенхель. Считается, что он может подавлять рост этой культуры и замедлять ее развитие.

Отдельно стоит упомянуть огурцы. Хотя на первый взгляд может показаться, что эти культуры хорошо "уживутся", на самом деле сажать их рядом не рекомендуют. И кабачки, и огурцы относятся к семейству тыквенных, поэтому между ними возникает конкуренция за пространство, влагу и питательные вещества.

Какие соседи полезны

Лучшим соседом для кабачков часто называют чеснок. Его сильный запах помогает отпугивать вредителей, а это уже плюс для будущего урожая.

Хорошо влияют на кабачки также фасоль и горох. Эти культуры обогащают почву, поскольку на их корнях есть бактерии, которые фиксируют азот и переводят его в форму, доступную для других растений. Для кабачков это особенно полезно, так как азот поддерживает нормальный рост и развитие.

Еще одним удачным соседом считается кукуруза. Если посадить ее рядом, кабачки тоже могут отблагодарить щедрым урожаем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о золотом правиле посадки картофеля.

