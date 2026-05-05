Не лабрадоры, мопсы или спаниели: ветеринар назвала 10 лучших пород собак
Ветеринарка с 10-летним опытом работы раскрыла 10 лучших пород собак, которых она выбрала бы, исходя из их характера.
Садди, известная в TikTokяк @saddy542020, поделилась своими знаниями в социальных сетях. Хотя спаниели, лабрадоры и мопсы являются распространенными компаньонами во многих странах, они на самом деле не попали в ее список.
10 лучших пород собак по версии ветеринара
Золотистый ретривер – это универсальные животные, которые стремятся угодить и имеют очаровательные мордочки.
Питбультерьеры – они "сильные, но нежные" и известны своей привязанностью
Грейхаунд – эта чрезвычайно быстрая порода любит дремать и отдыхать в помещении со своими хозяевами.
Колли – популяризированы Лесси, эти рабочие собаки "уравновешенные, умные и преданные"
Хорты – эти собаки "уникальные" с "очень веселым и забавным характером"
Боксеры – энергичные животные являются "одними из самых счастливых собак на свете", так что им всегда и все нравится.
Австралийские овчарки – они "умные и бдительные", но нуждаются в дрессировке и дисциплине.
Ирландские сеттеры – вы обязательно почувствуете зависть к этой породе, которая имеет красивый блестящий мех.
Ирландский волкодав – эти "нежные великаны" прекрасно подходят для семейных собак и объятий.
Валлийский корги кардиган – В отличие от породы пемброк, которую любила королева, эти собаки имеют более длинные тела, пушистые хвосты и закругленные уши.
