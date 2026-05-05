Не лабрадоры, мопсы или спаниели: ветеринар назвала 10 лучших пород собак

Ветеринарка с 10-летним опытом работы раскрыла 10 лучших пород собак, которых она выбрала бы, исходя из их характера.

Садди, известная в TikTokяк @saddy542020, поделилась своими знаниями в социальных сетях. Хотя спаниели, лабрадоры и мопсы являются распространенными компаньонами во многих странах, они на самом деле не попали в ее список.

10 лучших пород собак по версии ветеринара

Золотистый ретривер – это универсальные животные, которые стремятся угодить и имеют очаровательные мордочки.

Питбультерьеры – они "сильные, но нежные" и известны своей привязанностью

Грейхаунд – эта чрезвычайно быстрая порода любит дремать и отдыхать в помещении со своими хозяевами.

Колли – популяризированы Лесси, эти рабочие собаки "уравновешенные, умные и преданные"

Хорты – эти собаки "уникальные" с "очень веселым и забавным характером"

Боксеры – энергичные животные являются "одними из самых счастливых собак на свете", так что им всегда и все нравится.

Австралийские овчарки – они "умные и бдительные", но нуждаются в дрессировке и дисциплине.

Ирландские сеттеры – вы обязательно почувствуете зависть к этой породе, которая имеет красивый блестящий мех.

Ирландский волкодав – эти "нежные великаны" прекрасно подходят для семейных собак и объятий.

Валлийский корги кардиган – В отличие от породы пемброк, которую любила королева, эти собаки имеют более длинные тела, пушистые хвосты и закругленные уши.

