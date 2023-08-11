Сегодняшнее утро, как это ни странно, принесло продолжение эпопеи с загадочным хлопком и задымлением в Загорске или как его там сейчас называют "Сергиев Пассат". Мы подробно и дважды писали об этом инциденте и потому в двух словах о том, что там произошло. По официальной версии, на местном оптико-механическом заводе, произошло нарушение техники безопасности, ввиду злонамеренного курения одного из сотрудников и в результате, воспламенилась оптика, после чего – взорвалась механика. Понятно, что никто в эту версию не верит, а тем более, что вид у этого инцидента был совсем не похож на то, как может взорваться оптика или даже механика.

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А местные жители считают, что дело было совсем иначе. Аномальная жара вызвала стремительный рост неизвестного вида гриба, который просто за секунды достиг огромных размеров, после чего – самоликвидировался, но пока он рос, завод пришел в негодность или как говорят страховые агенты, осматривая последствия ДТП, завод получил повреждения разряда "тотал". С одной стороны оно им вроде бы и на руку, поскольку там теперь можно снимать бравые видео про войну и наверное эту местность скоро освоят Тик-Ток войска имени Рамзана Кадырова. На фоне этого крошева бетона, они будут исполнять различные упражнения, с оружием наперевес, а не лежать неподвижно, с открытыми глазами и ртом, как бы показывая крайнюю степень удивления тем, почему их не везут в родной саксаул, чтобы там – предать земле.

И конечно же, там категорически отмели версию о том, что в определенную точку завода, где хранилось большое количество взрывчатки не то для оптики, не то – для механики, прилетела неизвестная ракета из неизвестного места. Ну а характерный свист, который слышали многие очевидцы, мог издавать кто-то из сотрудников завода и единственное, что осталось не выясненным – каким именно местом он это делал, поскольку свист оказался необычно громким. Хотя и по этому поводу есть какие-то предположения.

Одновременно в Сети появилась не проверенная информация о том, что на заводе изготавливали прицельные комплексы для существующих боевых систем, работало КБ по созданию каких-то элементов для нового стратегического бомбардировщика и плюс к тому, там же собирались боевые части для лицензионных Шахедов, которые там называют Герань-2. В любом случае, так оно было или нет – официально никто не скажет, но в том, что теперь все это там отсутствует, можно не сомневаться.

Но если там накрыли что-то важное и оно там взорвалось не своим пешком и не под действием загадочных грибов, то привычная рефлексия кремля, должна была как-то материализоваться. Ну а высшая степень этой рефлексии – ракетный обстрел определенных мест Украины, ракетами Кинжал. Их изготовлено всего несколько десятков и потому, обстрел именно этими изделиями, как раз и является пиком мести прутина. Мы ждали именно такого события вчера, но день прошел без Кинжалов и потому, возникли сомнения в том, что Загорск был уж настолько важной целью или в том, что у прутина просела его главная черта – мстительность, основанная на страхе.

Но вот сегодня утром все встало на место. В тот момент, когда я пишу эти строки, еще не было пояснения тому, что происходило во время объявленной тревоги, но судя по тому хронометражу, который был от ее начала и до конца, стреляли чем-то скоростным и скорее всего – Кинжалами. Плюс к тому, над столицей было ясное небо и своими глазами можно было наблюдать пЭтриотичную работу наших ПВО. Насколько можно понять, противник решил отстреляться по столице и Староконстантиновскому аэродрому в Хмельницкой области. Очевидно, что над Киевом пролететь не получилось, а что там было на Хмельнитчине – узнаем позже.

Нам же важно то, что противник поставил свою подпись под тем, что в Загорске на воздух взлетело что-то особо важное и что взлетело оно не по собственной инициативе. А это значит, что именно сегодня утром, это можно ставить в зачет ВСУ, поскольку все то, что мы ожидали как реакцию на такое – уже случилось. И еще раз отметим скромность наших военных, которые о таких удачах рассказывают спустя месяцы. Ну что же, они знают, почему так делают.