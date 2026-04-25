УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Не хочется уезжать": сеть взорвалась мемами из-за "нефтяных" дождей и загрязнения моря в Туапсе

Алексей Лютиков
Новости. Общество
3 минуты
1,1 т.
'Не хочется уезжать': сеть взорвалась мемами из-за 'нефтяных' дождей и загрязнения моря в Туапсе

Город Туапсе Краснодарского края после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод накрыло "нефтяным" дождем, а побережье окрасилось в черный цвет. Ситуация вызвала мощный взрыв сарказма в сети.

Видео дня

Украинские пользователи, рассматривающие происходящее как ответ за агрессию, напомнили россиянам, что зло всегда возвращается бумерангом. OBOZ.UA собрал самые остроумные мемы о катастрофе в Туапсе.

От "Киева за три дня" до мазута на балконе

На протяжении долгого времени в пабликах Туапсе и Краснодарского края регулярно встречались комментарии в поддержку ракетных ударов по Украине. Теперь, когда война буквально "прилетела" на российские нефтебазы, риторика в комментариях сменилась с победоносной на паническую.

Украинский сегмент интернета ответил на это шквалом мемов. Фотографии загрязненных пляжей Туапсе подписывают как "лечебные грязи для тех, кто поддерживал войну".

Жалобы туапсинцев на испорченную одежду и машины после черного дождя вызывают лишь встречные вопросы о том, каково было украинцам под обстрелами все это время.

Главным лейтмотивом шуток стала концепция кармы. Пользователи иронизируют, что "нефтяной дождь" является логичным завершением поддержки агрессии.

Сарказм как ответ на агрессию

Пока туапсинцы в местных чатах недоумевают, "почему ВСУ атакуют мирную инфраструктуру", украинские каналы отвечают на это юмором. В мемах обыгрываются кадры с горящими резервуарами, черными пляжами и диктатором Путиным, который теперь "умылся" не только кровью украинцев, но и нефтью, за счет которой он финансирует свою агрессию против соседней страны.

В то время как власти Туапсе пытаются оценить ущерб природе, в сети фиксируют "ущерб сознанию": контраст между прежней бравадой сторонников войны и их нынешними жалобами на "грязное море" стал главной мишенью для мемов.

Тем же, кто решился выразить "соболезнования" жителям Туапсе из-за экологической катастрофы, напомнили, что ситуация стала не актом агрессии против РФ, а прямым следствием нападения России на Украину.

В частности, в сети снова опубликовали видео с марта 2022 года, где россияне искренне радовались обстрелам украинских городов и убийствам мирных жителей. Жители в Туапсе катались с символикой путинской армии и флагами РФ, рассказывая о "нацистах", в то время как их армия била ракетами по украинским городам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Туапсе после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!