Не говорите "близькорукий": как заменить слово на украинском
В разговорной речи порой можно услышать прилагательное "близькорукий". Так описывают человека, который хорошо видит вблизи, но не различает предметов вдали.
Но действительно ли это украинское слово? И стоит ли им пользоваться? Языковеды объяснили все нюансы.
Слово "близькорукий" – пример кальки, то есть механического заимствования иноязычной структуры без учета особенностей родного языка.
Образовано оно от русского "близорукий" (рус. "близорукий" – дословно "близько+рукий", то есть тот, кто видит только близко), что является характерным признаком языкового влияния, а не живой традиции украинского словоупотребления.
На самом деле в украинском языке уже существует собственное, исконно украинское слово для обозначения этого состояния – "короткозорий.
"Короткозорий" – тот, кто плохо видит на дальнее расстояние, но хорошо различает объекты вблизи.
Антоним – "далекозорий".
Это слово основывается на украинских словообразовательных моделях и соответствует правилам образования прилагательных от признаков зрения. Его употребляют в художественной литературе, медицинских текстах, разговорной речи.
Например:
Пилип Федорович розповість вам про короткозорого старенького бухгалтера, пристрасного мисливця, жертву фантастичних вигадок усієї компанії. (Остап Вишня).
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