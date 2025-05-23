Не говорите 'близькорукий': как заменить слово на украинском

В разговорной речи порой можно услышать прилагательное "близькорукий". Так описывают человека, который хорошо видит вблизи, но не различает предметов вдали.

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Но действительно ли это украинское слово? И стоит ли им пользоваться? Языковеды объяснили все нюансы.

Слово "близькорукий" – пример кальки, то есть механического заимствования иноязычной структуры без учета особенностей родного языка.

Образовано оно от русского "близорукий" (рус. "близорукий" – дословно "близько+рукий", то есть тот, кто видит только близко), что является характерным признаком языкового влияния, а не живой традиции украинского словоупотребления.

На самом деле в украинском языке уже существует собственное, исконно украинское слово для обозначения этого состояния – "короткозорий.

"Короткозорий" – тот, кто плохо видит на дальнее расстояние, но хорошо различает объекты вблизи.

Антоним – "далекозорий".

Это слово основывается на украинских словообразовательных моделях и соответствует правилам образования прилагательных от признаков зрения. Его употребляют в художественной литературе, медицинских текстах, разговорной речи.

Например:

Пилип Федорович розповість вам про короткозорого старенького бухгалтера, пристрасного мисливця, жертву фантастичних вигадок усієї компанії. (Остап Вишня).

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А фразеологизм "мало квасу випив" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие есть синонимы и антонимы у фразеологизма – читайте в материале.

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