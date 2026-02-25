Не дожил месяц до 35-летия: на войне погиб защитник с Виннитчины с позывным 'Педагог'. Фото

Защищая Украину, погиб в бою с российскими оккупантами воин с Виннитчины Александр Обополов ("Педагог"). Жизнь учителя географии, который стал на защиту родной земли с оружием в руках, оборвалась 18 февраля.

Александр месяц не дожил до своего 35-летия. О гибели Героя рассказали в Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского, потерю подтвердили в Шаргородской громаде.

Что известно о Герое

Александр Обополов родился 25 марта 1991 года в селе Садковцы Шаргородской громады.

Высшее образование он получил в Винницком государственном педагогическом университете, откуда выпустился в 2013 году. Специальность Александра по диплому – "География. Биология".

После выпуска Александр Обополов работал в Гибелевской и Федоровской школах – преподавал географию.

"Он учил детей любить родную землю, знать ее историю и ценить свою Родину. Когда началась война, Александр без колебаний стал на защиту Украины. Боролся с оккупантом во время проведения АТО. И во время полномасштабного вторжения продолжил свой военный путь, оставаясь верным военной присяге и украинскому народу", – говорят на малой родине Героя.

Александр нес лужбу в рядах ВСУ в должности водителя-заправщика автомобильного взвода, имел звание главного сержанта.

18 февраля Александр Обополов погиб в бою с врагом в 34 года, чуть больше месяца не дожив до своего дня рождения.

Похоронили Героя 22 февраля в селе Садковцы.

