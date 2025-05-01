Был примером: в боях за Украину погиб командир отделения беспилотников с Винниччины

На войне погиб командир отделения БпАК разведывательного взвода Василий Скороход родом из Вапнярской громады Винницкой области. Свой последний бой он принял на левом берегу Херсонщины.

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Защитнику навеки осталось 37 лет. О потере сообщила Тульчинская районная военная администрация.

Скороход Василий Петрович, 24 августа 1987 г. р., был уроженцем поселка Вапнярка. Там прошли его детство и юность: учился в местной школе, получил профессию, работал среди своих земляков, которые говорят, что он всегда был ответственным, искренним, добрым сыном своего края.

На военную службу мужчина попал по мобилизации в июне 2024 года, был призван Херсонским РТЦК и СП. Служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода первого батальона береговой обороны, имел звание младшего сержанта.

Воин погиб 21 апреля 2025 года во время стрелкового боя с врагом на левом берегу реки Днепр, как отметили в РВА, в районе населенного пункта Нижнеднепровский Херсонской области.

"Мы склоняем головы перед подвигом нашего земляка. Его мужество, несокрушимость и преданность Родине стали примером настоящего патриотизма и любви к родной земле… Память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Его имя вписано золотыми буквами в историю независимой Украины. Вечное уважение Герою", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на фронте погиб 33-летний воин Артем Грабовский из Винницкой области. Жизнь молодого защитника оборвалась 15 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

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