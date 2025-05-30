'Не для нервных': работники похоронного бюро раскрыли жуткие подробности своей работы

В США в обязанности работника похоронного бюро входит транспортировка тела и других ритуальных принадлежностей, подготовка усопшего к погребению, оформление необходимых документов, организация и проведение похоронных церемоний. Для посторонних эта работа окутанной тайной, и некоторые ее детали могут показаться жуткими или неприемлемыми для людей вне профессии.

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Издание Daily Mail собрало анонимные комментарии работников американских похоронных бюро, которые рассказали на портале Reddit о жутких, грустных и неприятных секретах своего бизнеса. "Это определенно работа не для слабонервных", – отметили журналисты.

В Соединенных Штатах насчитывается более 23 000 гробовщиков. Им ежедневно приходится иметь дело со смертью.

Хотя в этой отрасли доминируют мужчины, одна 25-летняя женщина рассказала, что похоронное бюро является их семейным бизнесом. Вместе с сестрой она унаследовала его от бабушки и дедушки.

Одним из самых жутких и странных инцидентов, с которыми ей пришлось столкнуться, стала смерть ее матери, отца и прабабушки с разницей в несколько дней в конце коронавирусной пандемии.

По словам гробовщицы, главное, что она поняла благодаря своей работе – "смерть не так уж и плоха".

"Смерть может быть отстойной, но она может быть и по-настоящему прекрасной", – считает женщина.

На вопрос о том, как она подготавливает усопших, которые перенесли травмы, она рассказала, что однажды работала над телом мужчины, которого "почти разрезали пополам". Ей пришлось заполнить грудную клетку и скрепить ее большим степлером.

Другой владелец похоронного бюро вспомнил, как пришивал руки мужчине, погибшему в результате несчастного случая.

Еще один гробовщик запомнил, как пытался надеть браслет на лодыжку одного тела, но оказалось, что человек посмертно стал донором костной ткани, а сустав ноги был изогнут назад. В похоронном бюро этого сотрудника не было собственного морга, поэтому начальной подготовкой трупа он не занимался и не знал о всех нюансах.

Однако многие другие владельцы похоронных бюро самостоятельно бальзамируют тела. Обычно этот процесс занимает от 2 до 4 часов. Он включает в себя откачку крови и замену ее смесью химических веществ, таких как формальдегид, метанол, этанол и другие. Опытные гробовщики воспринимают эту задачу как рутину.

Еще один мужчина, проработавший в сфере 25 лет, рассказал: чтобы держать глаза людей закрытыми, под веки вставляются небольшие кусочки пластика, которые удерживают их. С этой же целью губы обычно зашиваются.

Что касается запаха трупов, то, по словам гробовщика, он "до сих пор не привык к нему в полной мере", но уже не так сильно чувствует его.

Мужчина признался, что этот запах "прилипает к одежде", и ему приходится принимать душ сразу по возвращении домой, чтобы не подвергать свою партнершу "слишком сильным страданиям".

Второй работник описал запах трупов как запах "не совсем свежего мяса" и "какой-то металлический". Третий рассказал, что запах "почти сладкий, но не совсем, и немного газовый".

Другой мужчина на вопрос о том, что вызывает у него тошноту, ответил: "Честно говоря, больше всего мне отвратительна необходимость вычищать козявки из носов людей".

"Большую часть времени люди лежат в постели неделями, без сознания или с очень низким уровнем энергии, и я думаю, что сморкание становится чем-то таким, что упускаешь, когда умираешь. Так что это единственное, что до сих пор заставляет меня содрогнуться", – признался он.

Как ранее писал OBOZ.UA, американка Лиза Блисс, которая в 10-летнем возрасте пережила клиническую смерть, рассказала, что ощущала в тот момент. Она утверждает, что находилась огромном поле цветов, видела большие "перламутровые ворота" и других людей.

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