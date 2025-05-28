'Перед воротами стояла фигура': женщина, пережившая клиническую смерть, поразила рассказом об увиденном

Лизе Блисс было всего 10 лет, когда случилось событие, которое навсегда изменило ее жизнь. Играя возле хижины своих бабушки и дедушки, она неожиданно упала в ледяную реку и оставалась под водой без сознания более 30 минут. Несмотря на то, что ее тело лежало вялым на дне, женщина рассказывает, что ее дух будто отделился от тела и начал путешествовать в другое, сверхъестественное место.

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Об этом пишет MailOnline. Издание отмечает, что вместо страха, женщина чувствовала потрясающее спокойствие. Она описывает, как вокруг нее кружили яркие цвета, которые так захватили ее внимание, что она почти забыла о своем физическом теле.

"Я была в этом огромном поле цветов, и передо мной открылся луг. Вдруг все взорвалось в этом ярком свете повсюду", – объяснила она.

Далее Блисс увидела дорогу, разрезавшую луг пополам, и пошла по ней. Перед ней открылись большие "перламутровые ворота", через которые стояла фигура, лицо которой она не могла разглядеть, однако сразу почувствовала, что это – Бог.

Дорога была устлана длинными рядами людей в белых одеждах, лица которых оставались загадкой, однако царила абсолютная тишина и мир. Поле цветов казалось живым, каждый лепесток сиял насыщенными цветами, и Лизи чувствовала, будто она может погрузиться в эти цвета и забыть обо всем.

Однако, когда женщина начала приближаться к воротам, которые начали закрываться, ее вдруг "вытащили обратно" к телу.

"Я постоянно отвлекалась на все красивые цвета. А потом я вытянула себя обратно и оглянулся вокруг, и я начал чувствовать это магнитное тянет вниз по тропинке, которая разделила луг пополам", – вспоминает женщина.

Лизи очнулась на холодных камнях реки, где ее нашел двоюродный брат и начал реанимировать. Несмотря на то, что она была клинически мертвой более получаса, ей удалось выжить – врачи предполагают, что из-за чрезвычайно низкой температуры воды, которая замедлила обменные процессы в мозге.

После этого случая женщина несколько дней пролежала в состоянии, похожем на кому, а когда пришла в себя, мир вокруг казался тусклым и мрачным. Блисс пережила тяжелый период депрессии, но впоследствии ее опыт вдохновил ее посвятить жизнь помощи другим, которые столкнулись с близкими к смерти состояниями, и она стала терапевтом.

Блисс до сих пор хранит яркие воспоминания об этом необычайном опыте, который, по ее словам, помог ей по-новому взглянуть на жизнь и смерть. Она убеждена, что то, что она увидела, – это настоящая граница между этим миром и другим.

Лизи Блисс сейчас живет в Нью-Йорке и работает, помогая людям справляться с потерей и страхом перед смертью, пытаясь донести, что за гранью жизни может быть не только темнота, но и свет, спокойствие и понимание.

Как сообщал OBOZ.UA, на Reddit пользователи делились опытом клинической смерти. Обсуждение набрало тысячи комментариев. Люди писали о том, что чувствовали, когда их сердце останавливалось. Кто-то ничего не помнил, только темноту. Другие – видели свет или себя со стороны, будто в фильме.

Также ученый из Гарварда утверждает, что математическая формула на самом деле доказывает существование Бога. Астрофизик и аэрокосмический инженер доктор Вилли Сун подробно рассказал о том, как предсказание антиматерии в 1928 году свидетельствует о том, что Вселенная имела четкий дизайн.

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