Не будут жирными: вкусные жареные пирожки с тушеной капустой

Жареные пирожки – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но тесто лучше всего делать на кефира, добавив яйцо, муку и соду.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

1 яйцо

300 г кефира

500 г муки

1,5 ч.л. соды с горкой

1/2 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

1 лук, 1 небольшая капуста

1 крупная морковь

2-3 зубчика чеснока

1/2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, масло, лавровый лист, 100 мл воды

Начинка соленый сыр:

1 яйцо

300 г творога

1 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.

2. Сырная начинка: яйцо, творог, соль соединяем и взбиваем блендером.

3. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

4. Сформируйте пирожки и обжарьте в масле!

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