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Не будут жирными: вкусные жареные пирожки с тушеной капустой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Не будут жирными: вкусные жареные пирожки с тушеной капустой

Жареные пирожки – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но тесто лучше всего делать на кефира, добавив яйцо, муку и соду. 

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Домашние жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с вкусной начинкой. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 300 г кефира
  • 500 г муки
  • 1,5 ч.л. соды с горкой
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 200 г масла для жарки

Начинка из капусты:

  • 1 лук, 1 небольшая капуста
  • 1 крупная морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1/2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, масло, лавровый лист, 100 мл воды

Начинка соленый сыр:

  • 1 яйцо
  • 300 г творога
  • 1 ч.л. соли

Способ приготовления: 

1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.

Тушеная капуста

2. Сырная начинка: яйцо, творог, соль соединяем и взбиваем блендером.

Тесто для пирожков

3. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.

Сколько готовить пирожки

4. Сформируйте пирожки и обжарьте в масле!

Готовые пирожки

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