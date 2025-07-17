Не будут жирными: вкусные жареные пирожки с тушеной капустой
Жареные пирожки – лучшее блюдо для сытного перекуса. Готовить их можно с разными начинками, но тесто лучше всего делать на кефира, добавив яйцо, муку и соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 300 г кефира
- 500 г муки
- 1,5 ч.л. соды с горкой
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ч.л. сахара
- 2 ст.л. растительного масла
- 200 г масла для жарки
Начинка из капусты:
- 1 лук, 1 небольшая капуста
- 1 крупная морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 1/2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, масло, лавровый лист, 100 мл воды
Начинка соленый сыр:
- 1 яйцо
- 300 г творога
- 1 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Для начинки из капусты: поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой 15-20 минут, помешивая. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 минут до испарения влаги.
2. Сырная начинка: яйцо, творог, соль соединяем и взбиваем блендером.
3. Тесто: постепенно соединяем все ингредиенты (кефир должен быть комнатной температуры или теплый) и оставляем на 30 минут.
4. Сформируйте пирожки и обжарьте в масле!
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